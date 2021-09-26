国家开发银行日前出台政策，加大对浙江高质量发展建设共同富裕示范区的支持力度。“十四五”期间，力争向浙江地区提供贷款不少于3500亿元，其中对浙江山区26县发放贷款不少于500亿元，为2025年浙江共同富裕示范区建设取得实质性进展持续提供配套金融支持。

根据国家开发银行印发的《开发性金融支持浙江建设共同富裕示范区行动方案》，该行将坚持开发性金融机构定位，聚焦主责主业，立足浙江省“高质量发展高品质生活先行区”“城乡区域协调发展引领区”“收入分配制度改革试验区”和“文明和谐美丽家园展示区”四大战略定位，运用开发性金融理念，融资融智助力建设共同富裕美好社会，为全面实现共同富裕提供浙江示范。

该行将聚焦助力科技创新、协调区域发展、增进民生福祉、打造文化高地、促进生态文明等重点领域，强化银政合作，加快推进产品服务创新，积极发挥对社会资金的引导作用，加大对浙江省的金融支持力度；同时，坚持合规经营，防范化解重大风险，助力浙江建设安全稳定的金融环境。

具体来说，国家开发银行将深入推动浙江实施制造业产业基础再造和产业链提升工程，为实现共同富裕夯实产业基础；加强城乡基础设施建设补短板，服务浙江高水平交通强省建设；支持构建清洁能源供应体系，加快补齐水利基础设施短板；推进新型城镇化建设，服务乡村振兴；强化住房保障，打造整合型医疗卫生服务体系，完善多层次教育公共服务体系；助力打赢治水治气治废攻坚战，打好蓝天、碧水、净土保卫战；推动乡村全域土地综合整治与生态修复建设项目，探索全域全要素综合整治；积极推进生态环境导向开发（EOD）模式试点项目，全面推动生态产品价值实现机制的健全和应用。

国家开发银行表示，将充分发挥开发性金融功能作用，坚持规划先行，以市场化方式，协同“投资、贷款、债券、租赁、证券”综合金融服务，形成金融推动共同富裕示范区高质量发展建设的先进经验。到2035年末，力争开发性金融支持浙江共同富裕示范区建设取得显著成效，总结形成一批可复制、可推广的支持模式，对全国其他地区形成示范作用。

(责编：曹淼、李源)