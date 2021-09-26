原标题：助力消费升级 龙光商业双线并举加快布局

9月23日，以“鲸彩共赢”为主题的深圳光明蓝鲸世界答谢会举行。龙光商业全新都市型商业中心品牌“蓝鲸世界”推出。

龙光商业秉持“为美好生活创想”的理念，围绕 “Wonderland奇境、Happiness欢乐、Abundant丰富 、Link连接 、Explore探索”五大核心基因，创新构筑都市型商业中心品牌“蓝鲸世界”和区域型商业中心品牌“蓝鲸天地”，以多元场景、主题体验、创新零售发掘行业机遇，促进区域价值提升，赋予城市生活美学全新内涵。

中购联购物中心发展委员会主任郭增利在会上表示，以深圳光明蓝鲸世界为例，越来越多的新型购物中心和品牌商正在培育新消费场景、优化新消费功能的道路上，围绕满足当前消费、释放潜力消费、激活未来消费，探索推动消费大循环高质量发展的商业服务模式，进行着与时俱进的改变和创新。郭增利指出，具有创新力和创造力的光明蓝鲸世界等新一代购物中心，将有助于优化城市服务功能、促进产业发展升级、改善市民生活方式，顺应消费升级和消费分级需要，构建消费大循环健康向上的崭新格局。

深圳光明蓝鲸世界建筑面积约10万平米，是75万平方米城市综合体的一部分，占据粤港澳大湾区西岸核心区位，与地铁6号线与13号线的凤凰城地铁站无缝接驳，紧邻光明区政府及文化艺术中心，是目前光明中心区高端商业综合体。目前，深圳光明蓝鲸世界进驻品牌数已达200多家，其中30%首进光明，60%为新形象店，网红流量品牌占比30%。兼具话题性和市场热度的品牌矩阵，将形成独特且强势的品牌力，为未来的稳健经营奠定坚实后盾。

深圳光明蓝鲸世界入驻商户、中影泰得影业董事会秘书兼副总裁陈静表示：“在交流与合作中，我被龙光商业团队的专业和‘蓝鲸’系列产品线的品牌理念所打动，光明蓝鲸世界在空间规划、体验升级、经营模式上的创新令人印象深刻，相信该项目必将成为深圳光明最有特色的标杆级主题商业中心之一。”

把握消费升级新趋势，龙光集团围绕“城市综合服务商”定位，持续实施住宅开发、城市更新、资产经营、产业链服务四轮驱动、轻重并举发展战略，通过整合内外部品牌资源，打造城市服务生态圈，提升协同服务能力，助力城市发展。

龙光商业是龙光集团旗下专注商业地产投资、开发和运营管理的全价值链业务版块，也是粤港澳大湾区TOD商业模式的倡导者与实践者，重点深耕粤港澳大湾区、长三角两大核心都市圈和西南、中部两大城市群，战略布局一线和强二线城市，精选TOD或交通便利的核心区位，打造以大型体验式购物中心为主体，组合高端写字楼、精品酒店等多种业态的城市综合体。

在商业开发运营理念上，龙光商业围绕市场需求本质，致力于搭建一个链接城市、消费者、投资者和品牌经营者的良性生态圈，促进一座城市的商业繁荣，激活人与人的情感链接，为消费者提供高品质的生活方式，为商户提供强影响力的商业平台，为投资者提供稳健的价值回报，为城市高质量发展聚势赋能。目前，龙光商业以都市型商业中心品牌“蓝鲸世界”和区域型商业中心品牌“蓝鲸天地”双线并举，已落地全国超10个核心和高速发展城市。其中，蓝鲸世界在深圳、上海、南宁、温州将有多个项目陆续面市。未来，更多的“蓝鲸”系列产品将以高品质、规模化的协作势能，为城市注入全新的势能与活力。

(责编：曹淼、李源)