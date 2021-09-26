原标题：以金融“软实力”服务科技“硬产业” 上海银行：科技型企业信贷客户增长超4成

为赋能科技创新，金融创新步履不停。

全力服务浦东加快建成社会主义现代化建设引领区、支持上海战略性新兴产业、滴灌人工智能、生物医药、集成电路等一大批科创企业，上海银行近年来通过科创金融推进委员会、科创特色支行、科创金融创新实验室“三位一体”模式，持续升级科创金融服务。

据介绍，截至8月末，上海银行科技型企业贷款投放同比增长近3成；科技型企业信贷客户较上年末增长超4成。

助力初创企业成长

上海银行服务科创的许多故事，发生在浦东。

位于张江的纵目科技（上海）股份有限公司作为自动驾驶领域的新兴势力，由于是国内最早一批从事ADAS（高级辅助驾驶）研发的企业，进入了上海银行的视野。

时间回拨到2015年，纵目科技成立不久，上海银行科技支行通过搭桥，点对点联系企业，与纵目科技结缘。

当时，纵目科技前期研发投入较高，产品尚未大规模商业化使用，销售收入较低，财务亏损，无抵质押物，甚至无个人担保，与银行传统客户相比有较大差异。

上海银行科技支行通过实地调研、与企业法人和主要技术人员交流、了解更为细节的技术优势及企业发展规划、参观实验测试基地实地感受先进技术带来的便利，向投资机构了解外部对企业的评价及对行业前景的预测后，决定先行先试，为纵目科技提供差异化金融服务。在2016年采用订单融资形式，为纵目科技提供1500万元的信用贷款。

随着纵目科技不断壮大，上海银行提供的信用贷款额度也在逐步放大。

快速续贷“雪中送炭”

2020年，新冠肺炎疫情来袭，众多中小企业因疫情影响延期开工或者开业，生产经营遭遇难题。纵目科技的下游供应商均受到不同程度的影响，进而打乱了企业业务起步的势头，甚至一度出现资金紧张的情况。去年9月，纵目科技的贷款即将面临到期，资金周转面临压力。

对此，上海银行积极响应宏观政策导向，推出“关于全力支持疫情防控工作 保障实体经济平稳健康发展的四方面20条措施”及“风险管理支持疫情防控、推进服务保障20条措施”，全力支持企业复工复产，加大对中小企业的信贷投放；对受疫情影响的企业和个人客户实施减费让利政策，提供多种方式金融服务便利，切实发挥金融企业对实体经济恢复的助推作用。

上海银行在了解具体情况后，第一时间组织推进，及时完成贷款续借审批，并安排企业提前两天归还贷款，隔天便发放续借贷款，成功做到无缝衔接。纵目科技因此得以顺利渡过难关，实现正常经营。

精准服务满足企业需求

纵目科技在2021年进入高速成长期，随着快速发展，企业需求逐渐发生改变。企业的下游客户往往是一些整车厂商，大多都通过银行承兑汇票进行结算、账期较长，并且随着业务规模的放大，对于运营资金的需求也在逐步放大。上海银行了解纵目科技的实际需求后，向其推荐资产池业务。

据介绍，资产池业务操作方便快捷，企业可将收到的银票入池质押，随即使用池内资金在网银端直接开票支付给供应商，解决企业收票开票手续复杂的痛点，降低开票操作成本，有效缩短企业账期，提升资金周转效率。

目前，纵目科技已经成为中国领先的自动驾驶（AD）和高级价值辅助系统（ADAS）技术及产品供应商，形成从基础研发到量产应用的完整产业链。

据介绍，上海银行科技支行成立以来坚持专业化经营，以集成电路、生物医药、人工智能等行业金融为导向，通过“试单—改进—推广”，率先落地实施上海银行的科创金融创新产品，并根据企业体验、反馈不断调整产品服务模式，提供科创企业发展各个阶段所需的个性化服务。当前，上海银行全行已创新服务了一批“新秀”。

据了解，作为“科创企业上市贷”“高企贷”“科创贷”“专精特新中小企业信用贷”等业务的合作银行，上海银行持续深化与上海市科委、上海市科技创业中心等交流合作，与上海技术交易所联合创新“上市技易贷”产品，通过模型评估、技术合同核定、绿色通道等特色支持技术交易进场，促进科创企业上市进程。截至8月末，上海银行科技型企业贷款投放同比增长近3成；科技型企业信贷客户较上年末增长超4成。

据了解，上海银行未来将主动融入上海建设具有全球影响力科创中心重大战略，持续丰富科创金融服务内涵，推进科创金融专业化服务升级。

(责编：董童、李源)