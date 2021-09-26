原标题：中国移动与浦发银行签署新一轮战略合作协议

9月24日，中国移动与浦发银行在上海签署新一轮战略合作协议，中国移动董事长杨杰和总会计师李荣华，浦发银行董事长郑杨出席签约仪式。

中国移动总经理董昕、浦发银行行长潘卫东分别代表双方签署协议。双方将围绕中国移动“构筑世界一流力量大厦”战略和“5G+”计划、浦发银行“全面建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行”战略目标和“全景银行”建设，进一步推进和深化双方战略合作。

根据协议内容，双方将在5G金融云、AI大数据应用赋能、产业链与资金管理、大市场产品与渠道融合、通信金融服务互惠等重点方向开展深入合作。自2010年开启战略合作以来，中国移动与浦发银行引领打造了“通信+金融”产业跨界融合的典范，取得了良好合作成果。

随着双方战略合作的深入，中国移动将与浦发银行共同秉持开放共赢理念，围绕通信产业和金融行业发展趋势探索深度合作，兼顾传统与新兴项目，联合推动5G网络和新技术与金融场景深度融合，研究引领行业的“5G+金融” 创新应用，努力构建行业领先、具备行业公信力的产品与服务，打造更加深入的金融服务体系，加强服务实体经济力度，支持产业金融发展。

(责编：董童、李源)