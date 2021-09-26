9月23日至25日，华为在线上举办以“深耕数字化”为主题的华为全联接2021大会。期间，中国科学技术信息研究所（简称“中信所”）、AITISA（新一代人工智能产业技术创新战略联盟）和鹏城实验室联合发布《人工智能计算中心发展白皮书2.0——从人工智能计算中心走向人工智能算力网络》（简称“白皮书2.0”）。深圳、武汉、西安、成都、北京、上海等21个城市共同点亮“人工智能算力网络”，通过“一网络”实现“算力、数据、生态”三汇聚，以“大算力+大数据”使能大模型，会上也发布了三模态大模型紫东·太初和生物信息研究平台鹏程·神农，通过大模型孵化新应用，推动AI产业发展。

《人工智能计算中心发展白皮书2.0——从人工智能计算中心走向人工智能算力网络》发布。受访者供图

白皮书2.0指出了人工智能中心发展的新阶段——从人工智能计算中心走向人工智能算力网络。通过算力网络将各地的人工智能计算中心连接成网，动态实时感知算力资源状态，实现统筹分配和调度计算任务，构成区域内可感知、可分配、可调度的AI算力资源，以“一网络”实现算力汇聚、数据汇聚、生态汇聚。

同时，中科院自动化所和鹏城实验室分别发布多模态大模型紫东·太初和生物信息研究平台鹏程·神农。

中科院自动化所相关负责人介绍，紫东·太初是该所基于武汉人工智能计算中心训练的三模态大模型，能够实现视觉、文本、语音三个模态间的高效协同。紫东·太初超强的图文音跨模态理解与生成能力，可轻松完成智能问答、图片生成、视频理解与生成等任务，将在工业质检、影视创作、互联网推荐、智能驾驶等领域广泛应用。

另据了解，继鹏城实验室本次发布的生物信息研究平台鹏程·神农，是面向生物医学领域的人工智能平台，包含蛋白质结构预测、小分子生成、靶点与小分子相互作用预测以及新抗菌多肽设计与效果评价等，制药企业和医学研究机构使用鹏程·神农提供的AI能力，将大大加速新型药物的筛选与创制，让人工智能为人类的健康保驾护航。

(责编：董童、李源)