人民网北京9月26日电 （记者赵竹青）国庆假期是举国欢庆的重大节日，也是居民消费、休闲的黄金时节。商务部消费促进司副司长王斌26日上午介绍，经商务部总体研判，今年国庆期间消费市场将呈现繁荣稳定发展态势，生活必需品市场供应充足、品种丰富、价格平稳。

国庆消费将凸显四大趋势

同时，王斌表示，受疫情影响，与往年相比，今年国庆消费将凸显四大趋势：一是本地消费、周边消费、居家消费将成为新热点；二是绿色消费、智能消费、健康消费更加受到青睐；三是个性化、品质化需求增加，中高端消费热度不减；四是线上线下加快融合，体验式、场景化消费需求将不断提升。

王斌预计，节日期间，食用农产品价格将继续保持平稳状态。据商务部监测，近期全国粮油价格十分稳定，蔬菜、水果、肉类、水产品价格总体下降，禽产品价格小幅上涨。9月13日至19日，猪肉批发价格比前一周下降2.3%，羊肉批发价格下降0.1%，牛肉批发价格持平。30种蔬菜平均批发价格下降0.7%。

多措并举加强节日保供

王斌表示，商务部高度重视生活必需品市场供应和消费促进工作，前不久印发了《关于加强防疫保供稳价保障中秋国庆期间生活必需品市场供应等有关工作的通知》、《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》和《关于做好2021年中秋国庆假期商务领域安全生产工作的通知》，对相关工作作出安排部署，各地积极采取措施认真抓好落实，全力做好国庆假期市场供应与居民消费保障。

商务部将从强化市场监测、加强货源组织、强化兜底保障、做好储备调节、繁荣节日市场等五方面入手，加强节日保供。节日期间，各级商务主管部门将落实好常态化疫情防控要求，加强节日应急值守和市场监测，密切关注台风、洪涝、疫情等突发情况对市场供应的影响，组织重点企业做好生活物资应急调运准备，确保人民群众度过一个欢乐、祥和的国庆假期。

在储备调节方面，商务部节前会同有关部门向7省市投放中央储备牛羊肉，满足少数民族地区群众节日消费需求。据了解，今年以来，累计组织投放中央储备猪肉9万余吨，牛羊肉8300吨，收储中央储备冻猪肉4.2万吨。指导各地适当增加政府储备，适时组织投放。海南等地组织平价菜投放市场，青岛在全市设置120个批零网点，组织投放政府储备肉类和蔬菜。

疫情防控和消费促进“两手抓”

同时，王斌表示，商贸流通行业点多面广，商务活动、商业场所人流集中，抓好疫情防控是做好节日市场供应和消费促进的重要基础，是当前各项工作的重中之重。

对此，商务部将坚持疫情防控和市场保供与消费促进工作“两手抓、两手硬、两不误”，从压紧压实疫情防控责任、做好经营场所疫情防控、抓好重点领域防疫工作等三方面重点开展工作。

针对节日期间客流大幅增加的情况，商务部将指导各地督促商贸流通企业进一步加强经营场所通风、消毒和清洁卫生，备足口罩、消毒液、测温仪等防疫物资，督促从业人员做好个人卫生防护，严格执行入场体温检测、健康码查验、佩戴口罩等要求，控制客流密度，让消费者安心进店、放心消费。

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