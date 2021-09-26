人民网“领导留言板”网友留言截图。

人民网北京9月26日电 （记者余璐）随着网购的兴起，越来越多的人从网上购买动物作为宠物饲养。有网友在人民网“领导留言板”表示，如今，有很多不良商家利用买家“宠物热”的心理及认知弱点，将珍贵、濒危野生动物打上“宠物”标签，伪装成可以普通家养的宠物进行兜售，导致民众落入陷阱。该网友呼吁道，一方面大家要提升保护野生动物的意识，另一方面希望相关部门加强野生动物保护和科普宣传。

为此，国家林业和草原局回复留言表示，长期以来，国家林业和草原局积极开展野生动物知识科普工作，编写了多种野生动物保护宣传资料，开展了“爱鸟周”等系列宣传教育活动，帮助公众提高野生动物保护意识和知识储备。下一步，结合网友建议，还将从四个方面抓好野生动物保护工作。

一是继续通过“爱鸟周”“野生动物保护宣传月”“世界野生动植物日”等重要时间节点，广泛开展野生动物保护宣传教育活动，加大野生动物保护科普宣传力度。

二是深入推进社区共管共建活动，让科普活动走向社会、深入基层，引导公众积极参与野生动物保护。

三是积极争取民间组织、志愿者支持野生动物保护事业，在发现和查找案件线索、维护候鸟迁飞安全、协助巡山清套等方面发挥更大作用。

四是推动教育部等相关部门将野生动物保护融入课程教育，强化野生动物保护法律法规普及教育。

(责编：孙红丽、高雷)