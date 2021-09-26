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国家林业和草原局回复人民网网友：以“林长制”为抓手加强荒漠植被保护

2021年09月26日14:38 | 来源：人民网
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人民网“领导留言板”网友留言截图。

人民网北京9月26日电 （记者余璐）荒漠化被称为“地球的癌症”，它威胁着全球三分之二的国家和地区，给人民的生命和财产安全带来严重危害。近日，有网友在人民网“领导留言板”表示，建议科学植树造林、科学治理荒漠化。国家林业和草原局回复表示，长期以来，我国实施了三北防护林体系建设、退耕还林还草、京津风沙源治理等重大生态工程，推动国土绿化和荒漠化防治取得了巨大成就，实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。下一步，将科学编制《全国防沙治沙规划（2021—2035年）》，按照全面保护、重点修复、适度利用的总要求，科学谋划全国防沙治沙工作。此外，还将以“林长制”为抓手加强荒漠植被保护。

国家林业和草原局介绍道，目前，我国已成功遏制荒漠化扩展态势，荒漠化、沙化、石漠化土地面积以年均2424平方公里、1980平方公里、3860平方公里的速度持续缩减，沙区和岩溶地区生态状况整体好转。

网友在人民网“领导留言板”上表示认同，他谈到，作为一名80后，印象中小时候经常遇到的沙尘天，大风夹杂着漫天黄沙。如今，他再也看不到这样的天气，身边的森林公园也越来越多。同时，该网友建议，治沙成果来之不易，希望林草部门能加大监管力度，压实责任，对非法破坏草原林地、滥砍滥伐坚决打击，不能让一代代造林人的成果流失。

对此，国家林业和草原局在回答人民网网友留言时表示，将继续加强森林草原资源特别是荒漠植被保护，通过全面推行林长制，在全国范围内构建起党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担。同时，加大遥感、“互联网+”、云平台等新技术在林草资源监测管理中的应用，严厉打击非法破坏林草资源的行为。

(责编：孙红丽、高雷)

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