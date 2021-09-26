人民网“领导留言板”网友留言截图。

人民网北京9月26日电 （记者余璐）“美丽生态”如何变“美丽经济”？近日，有网友在人民网“领导留言板”建议，让各地发展林下经济更专业更科学，助力百姓致富。国家林业和草原局回复表示，将深化集体林权制度改革，为科学发展林下经济提供保障，积极探索生态产品价值实现机制，助力乡村振兴。

国家林业和草原局介绍道，发展林下经济是践行绿水青山就是金山银山理念、巩固拓展生态脱贫成果与乡村振兴有效衔接的重要举措，有利于科学保护和合理利用森林资源。

“近年来，国家林业和草原局积极探索生态产品价值实现机制，大力发展林下经济，推动了生态美百姓富有机统一。”国家林业和草原局在回复网友建议时指出，下一步，国家林草局将认真抓好四方面工作。

一是推动出台深化集体林权制度改革的文件，完善政策措施，加大支持力度，为林下经济发展提供保障。

二是支持林地流转经营，积极扶持龙头企业，推行“公司+基地+农户”新模式，促进林下经济适度规模经营。

三是编制《全国林下经济发展指南（2021-2030年）》，按照生态优先、绿色发展的要求，指导林下经济合理布局、因地制宜、科学有序发展。

四是科学划定林下经济发展范围和类别，避免对生态造成破坏。同时，加大对林下经济利用林地的抽查检查力度，严肃查处相关违法问题。

(责编：孙红丽、高雷)