原标题：苏宁易购亮相全国农村电商高峰论坛，携手农影拓展农产品供应链

9月24日，苏宁易购应邀出席“2021全国农村电商（白马）高峰论坛”，趁着丰收节的契机，与全国知名高校、机构、媒体等共同探讨“乡村振兴中的电商力量”。

席间，苏宁易购集团副总裁范春燕代表苏宁易购与中国农业电影电视中心签订了《战略合作协议》。未来，双方将各自发挥自身优势，推进农产品上行，努力开展农产品销售模式创新和电商信息交流，带动电商产业升级，助力农产品品牌建设。

中国农业电影电视中心将为苏宁易购提供全国各地的“家乡好物”，扩大苏宁易购的供应链优势，借助苏宁易购的平台，帮助农产品打开电商销售的新渠道。

范春燕表示：“苏宁易购长期致力于农产品上行，针对农产品品牌力薄弱的问题，先后创立了‘五个农民’和‘酥田’两大品牌，帮助愿意合作的农户解决品牌问题，提升农产品上行效率和议价能力，实现农民增收的目的。”

苏宁易购社交电商公司总裁张奎发表《“共同富裕”我是一份子》的主题演讲。张奎表示，苏宁易购从品牌、供应链、新农人三个着力点推进农村共同富裕的目标。品牌即帮助农民建立品牌，提高议价能力；供应链即利用区域和电商平台的整合能力，提高农产品知名度和上行效率；新农人即让互联网营销工具下沉，为农民所用。

为了帮农民打开销售渠道，苏宁易购将开放社交、内容、生态、游戏等多个流量渠道，对农产品全面赋能，严格把关每一个生产环节，保证送到消费者餐桌上的农产品品质，形成口口相传的“口碑营销”。

苏宁易购还与江苏省农业农村厅、电子商务协会、农业互联网中心、中国农产品市场协会、浙江大学、南京农业大学、吉林农投集团等社会组织，共同创建了公益性农业咨询发展平台，为农民解决农产品从选品到销售再到物流及售后的全流程问题。多方协力，为共同富裕献策献力。

论坛最后，苏宁易购和与会者共同发布《倡议书》，号召动员社会力量，让直播带货走进乡村，破解农产品产销矛盾。苏宁易购承诺，主动承担社会责任，拓展农产品销售新渠道，为乡村振兴贡献更多力量，做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)