人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

苏宁易购亮相全国农村电商高峰论坛 拓展农产品供应链

2021年09月26日14:50 | 来源：环球网
小字号
原标题：苏宁易购亮相全国农村电商高峰论坛，携手农影拓展农产品供应链

　　9月24日，苏宁易购应邀出席“2021全国农村电商（白马）高峰论坛”，趁着丰收节的契机，与全国知名高校、机构、媒体等共同探讨“乡村振兴中的电商力量”。

　　席间，苏宁易购集团副总裁范春燕代表苏宁易购与中国农业电影电视中心签订了《战略合作协议》。未来，双方将各自发挥自身优势，推进农产品上行，努力开展农产品销售模式创新和电商信息交流，带动电商产业升级，助力农产品品牌建设。

　　中国农业电影电视中心将为苏宁易购提供全国各地的“家乡好物”，扩大苏宁易购的供应链优势，借助苏宁易购的平台，帮助农产品打开电商销售的新渠道。

　　范春燕表示：“苏宁易购长期致力于农产品上行，针对农产品品牌力薄弱的问题，先后创立了‘五个农民’和‘酥田’两大品牌，帮助愿意合作的农户解决品牌问题，提升农产品上行效率和议价能力，实现农民增收的目的。”

　　苏宁易购社交电商公司总裁张奎发表《“共同富裕”我是一份子》的主题演讲。张奎表示，苏宁易购从品牌、供应链、新农人三个着力点推进农村共同富裕的目标。品牌即帮助农民建立品牌，提高议价能力；供应链即利用区域和电商平台的整合能力，提高农产品知名度和上行效率；新农人即让互联网营销工具下沉，为农民所用。

　　为了帮农民打开销售渠道，苏宁易购将开放社交、内容、生态、游戏等多个流量渠道，对农产品全面赋能，严格把关每一个生产环节，保证送到消费者餐桌上的农产品品质，形成口口相传的“口碑营销”。

　　苏宁易购还与江苏省农业农村厅、电子商务协会、农业互联网中心、中国农产品市场协会、浙江大学、南京农业大学、吉林农投集团等社会组织，共同创建了公益性农业咨询发展平台，为农民解决农产品从选品到销售再到物流及售后的全流程问题。多方协力，为共同富裕献策献力。

　　论坛最后，苏宁易购和与会者共同发布《倡议书》，号召动员社会力量，让直播带货走进乡村，破解农产品产销矛盾。苏宁易购承诺，主动承担社会责任，拓展农产品销售新渠道，为乡村振兴贡献更多力量，做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国外贸形势持续向好 推动国际集装箱运输需求大幅增长
　　人民网北京9月26日电 （记者王连香）今日，国新办就加快推动交通运输领域新型基础设施建设情况举行发布会。交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑表示，今年1-8月我国货物贸易进出口比2020年同期增长了23.7%。…
工信部启动车联网卡实名登记 2022年9月底前完成存量补登记
　　人民网北京9月26日电 （赵超）据工信部“工信微报”26日消息，为贯彻落实《网络安全法》等相关法律规定，扎实推进实名登记管理工作，维护公民在网络空间的合法权益，工信部近日印发《关于加强车联网卡实名登记管理的通知》(以下简称《通知》)，启动车联网卡实名登记工作。 《通知》要求，道路机动车辆生产企业向用户销售装载有车联网卡的车辆时，应认真核验和登记车辆所有者的真实身份信息，并于2022年9月底前完成存量车联网卡实名补登记工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部