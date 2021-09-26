9月25日-28日，新能源汽车产业发展成果展在北京举行。上汽通用五菱GSEV高性能动力蓄电池系统、宏光MINIEV成功入选成果展。

上汽通用五菱相关负责人表示，在本次成果展上，对外亮相的GSEV高性能动力蓄电池系统是上汽通用五菱、清华大学与科易动力联合开发的科技创新成果，突破了车用锂离子动力电池的安全性、耐久性、动力性三大瓶颈技术，在保证安全可靠的前提下实现了电池的轻量化，做到了小电池大能量。

该负责人介绍，GSEV高性能动力蓄电池系统定义了GSEV标准化电芯，做到将电芯标准化。电芯标准化能有效降低电池成本10%，提高电池的核心供应能力。基于标准化电芯，开发出GSEV标准化电池包，适应多平台开发及应用，并适配改制后应用于换电及梯次利用，提高电池全生命周期利用率，形成产业闭环。

上汽通用五菱GSEV高性能动力蓄电池系统具备平台化优势，可适配于GSEV全球小型纯电动汽车架构平台下的迭代车型，同时可适配多种车型和120km-300km多种续航版本，为用户提供更多选择，满足个性化的出行需求。

(责编：曹淼、李源)