“我们亟待用数字化思维重塑网络安全，构建新战法、新框架和新能力，形成面向数字化的安全新体系，为构建网络空间命运共同体筑牢数字安全屏障。”9月26日，2021世界互联网大会乌镇峰会正式开幕，360创始人、董事长周鸿祎出席开幕式并发表主题演讲。

周鸿祎在论坛上介绍，数字文明新时代有着“一切皆可编程、万物均要互联、大数据驱动业务”的特征，其本质是软件重新定义整个世界。

据了解，今年世界互联网大会乌镇峰会的主题是“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，周鸿祎对此认为，网络空间万物互联、命运与共，未来整个社会的运转、政府的管理、老百姓的衣食住行都将架构在软件、数据和网络之上，给新时代带来的安全新挑战，传统网络安全无法应对。

在周鸿祎看来，要构建和守护网络空间命运共同体，解决数字化复杂安全问题，必须要有体系化的解决方案。但传统安全作为信息化的附庸，缺乏顶层设计，依靠单个产品或多个产品不断堆砌，无法形成体系化的解决方案。因此要用数字化思维重塑网络安全，构建新战法、新框架和新能力，形成面向数字化的安全新体系。

周鸿祎强调，360在过去16年的探索实践中，专注于实战化安全能力的培养，走出了一条不同于传统网络安全企业的新路。“在长期实战攻防对抗中，360突破了高级网络攻击检测、漏洞挖掘、威胁情报、网络地图测绘、实战靶场等一系列网络安全关键技术，建立以安全大数据分析为核心的云端安全大脑，形成强大的网络空间预警能力，解决了‘看见’高级攻击的难题。”

截至目前，360累计捕获境外46个APT组织，发现攻击活动3600余起，涉及目标2万余个。在此过程中，360形成了一套新战法和新框架。

据介绍，新战法概括起来就是以“作战/对抗/攻防/斗争思维”为指导，安全体系和数字体系相融合，攻防能力和管控能力相融合，具体包括数据制胜、单点分析、外防攻击、内控资源等，核心就是要汇聚全网全维大数据，建立全局视角，集中分析，达到攻防兼备、内外兼修的效果。

“360希望通过构建新战法、新框架、新能力，形成面向数字化的安全体系，为数字文明新时代保驾护航。”周鸿祎表示，未来360将努力发展成为全球领先的数字化安全企业，继续服务好数字化的国家战略，为数字化转型提供安全服务和保障，守护网络空间命运共同体。

(责编：董童、李源)