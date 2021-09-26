9月26日，国新办举行“保障残疾人权益 共享幸福美好生活”发布会。供图：中国残联

人民网北京9月26日电 （王仁宏）9月26日，在国新办举行的“保障残疾人权益 共享幸福美好生活”新闻发布会上，住房和城乡建设部城市建设司负责人刘李峰就住建部在无障碍环境建设方面的重要成果进行介绍。

刘李峰表示，无障碍环境建设是一项惠及全民的工作。近年来，住建部部坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，会同中国残联、工业和信息化部、民政部等有关部门单位，全力推动各地加快无障碍环境建设。

加强顶层设计。住建部落实《无障碍环境建设条例》，将无障碍环境建设纳入“十三五”“十四五”规划纲要和《“十四五”残疾人保障和发展规划》等国家级相关规划，制定具体实施方案，结合城市更新行动、城镇老旧小区改造等重点工作统筹推进、一体落实。

完善并推动落实相关建设标准和规范。住建部制订、修订了《无障碍设计规范》《无障碍设施施工验收及维护规范》等国家标准、行业标准，明确不同类型建筑的无障碍设施建设要求。目前，住建部正在组织编制强制性工程建设国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》。在完善标准规范体系的同时，督导各方依法依规落实责任，确保新建建筑、公共设施符合无障碍建设的要求，让既有建筑、公共设施的改造按照相关建设标准，因地制宜进行落实和规范。

加大无障碍环境建设力度。“十三五”期间，住建部结合城镇老旧小区改造、城市居住社区补短板行动、人行道净化专项行动、自行车专用道建设等工作，积极推进无障碍环境建设；结合新型农房建设、农村危房改造等工作，积极推进贫困残疾人家庭无障碍环境建设改造。

开展无障碍环境市县村镇创建工作。住建部会同工业和信息化部、民政部、中国残联和全国老龄办组织创建无障碍建设城市，从无障碍建筑、无障碍社区、无障碍道路等层面，分类分级细化建设标准和要求，吸引残疾人、老年人等特殊群体参与建设效果的评价，以点带面，引导各地持续提升无障碍环境建设水平。“十三五”期间，共命名146个无障碍建设城市（县、镇、村），为全国提升无障碍环境建设水平起到了示范引领作用。

“下一步，住建部将会同相关部门继续推进无障碍环境建设，加快形成设施完备、功能完善、信息通畅、体验舒适的无障碍环境，方便残疾人，也方便其他社会群体的生产生活，增强群众特别是残疾人群众的获得感、幸福感、安全感。” 刘李峰表示。

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