9月26日，国新办举行“保障残疾人权益 共享幸福美好生活”发布会。供图：中国残联

人民网北京9月26日电 （记者李楠桦）9月26日，在国新办举行的“保障残疾人权益 共享幸福美好生活”新闻发布会上，中国残联副主席、副理事长程凯介绍，截至“十三五”末，经过精准扶贫精准脱贫，710万建档立卡贫困残疾人摆脱绝对贫困。107.5万残疾人得到特困人员救助供养，1000多万残疾人纳入最低生活保障范围，1200多万困难残疾人领取生活补贴，1400多万重度残疾人得到护理补贴。

程凯表示，与此同时，残疾人发展权得到更好实现。“十三五”时期新增城乡就业残疾人180.8万人，越来越多残疾人通过按比例就业、集中就业、灵活就业和自主创业等多种形式，实现了就业增收。残疾人康复条件明显改善，96.7万人次残疾儿童得到康复救助，“十三五”期间国家制定了残疾儿童康复专项救助制度，残疾儿童的家长不会再受到精神和经济的双重压力。残疾人基本康复服务覆盖率、辅助器具适配率均超过80%。残疾人受教育水平显著提高，各类残疾儿童少年义务教育入学率超过95%，5.8万名残疾学生进入高等院校就读，每年1万残疾人进入大学读书。城乡无障碍环境不断优化，65万户贫困重度残疾人家庭实施了无障碍改造，信息无障碍建设步伐加快，残疾人日常出行、信息交流更加便利。

近日，国新办发布《国家人权行动计划（2021—2025年）》，提出对残疾人权益的平等保护和特殊扶助措施。

程凯指出，十四五”时期，将聚焦四个方面的重点任务，进一步保障残疾人的各项权益。

一是完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定、更高水平的民生保障。“十四五”时期，将巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，提高残疾人特别是困难和重度残疾人的民生保障作为首要任务。必须要通过织密织牢民生保障安全网，建立健全残疾人防止返贫监测和帮扶机制，强化残疾人社会救助保障、完善残疾人社会福利制度、提高残疾人社会保险覆盖范围以及待遇水平等政策措施，积极发展服务类的社会救助，来改善残疾人的生活品质。

二是帮扶城乡残疾人就业创业，帮助残疾人通过劳动生产获得收入，过上更加有尊严的生活。“十四五”期间，将和人社部等部门一道，充分挖掘残疾人的人力资源优势。要通过落实现有政策，特别是要会同人社部等部门开展残疾人就业“三年促进专项行动”，不断帮助有就业意愿的残疾人实现就业创业。同时，要不断完善就业创业的法规政策，加强残疾人就业服务，提升残疾人职业素质和就业创业能力，多渠道多形式促进残疾人就业创业，帮助残疾人实现较为充分、较高质量就业，让更多残疾人通过劳动、通过参加就业获得收入，实现价值，不断提高生活水平。

三是健全残疾人的关爱服务体系，提升残疾人康复、教育、文化、体育等公共服务的质量。“十四五”时期，要健全包括残疾人康复、教育、文化体育、无障碍等在内的关爱服务体系，加快发展残疾人慈善事业、志愿服务和服务产业，建设高起点、高水平、国际化的康复大学。要进一步促进残疾人服务领域的科技创新、人才培养、信息化和标准研究，不断扩大残疾人公共服务的供给，创新公共服务的供给方式，提高残疾人服务的质量和效益，提升残疾人享有公共服务的公平性、可及性。

四是保障残疾人平等参与社会生活的权利，为残疾人提供无障碍环境和便利化条件。“十四五”时期，要不断健全残疾人权益保障的法律法规体系，加强残疾人保障法和相关法律法规的普法宣传力度。

(责编：李楠桦、高雷)