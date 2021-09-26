人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

高通安蒙：5G将带来超级移动世界 高通助力中国移动生态繁荣

2021年09月26日16:16 | 来源：人民网
小字号

9月26日，世界互联网大会·乌镇峰会在浙江嘉兴乌镇开幕，本届大会集中呈现了互联网技术最新成果，聚焦数字赋能、共创未来。

在大会主论坛环节，高通公司总裁兼首席执行官安蒙（Cristiano Amon）在发表主题演讲时表示，当下科技发展正在带领人们快速迈向人与万物智能互联的世界。在极速5G连接、高性能低功耗移动计算以及终端侧AI等多项技术赋能下，各类终端将能够实时连接至云端，让体验和终端受益于不断增加的云端海量内容、数据、处理能力和存储空间，这种结合也将推动数字化转型和经济增长。在4G的驱动下，人们共同见证了围绕智能手机构建的创新型经济。5G将在此基础上带来超级移动世界，届时网络连接将像电力一样随处可用——这将帮助赋能全新商业模式、全新服务和全新收入来源。

高通公司总裁兼首席执行官安蒙（Cristiano Amon）。受访者供图

安蒙介绍，高通已经在多个行业与中国公司合作，协助它们在中国和全球实现自身目标。并且，早在2018年高通就联合领先的中国智能手机厂商共同启动了“5G领航计划”，有力地支持了它们在全球手机市场把握新机遇。

安蒙提出，高通还通过“5G物联网创新计划”等项目支持中国生态系统，促进企业物联网、制造、医疗健康、农业和物流等行业的发展创造重要的社会效益。通过5G赋能的全新基础设施和先进物联网，将传统农业生产将升级为现代化作业，从而帮助中国实现乡村振兴目标。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家林业和草原局回复人民网网友：以“林长制”为抓手加强荒漠植被保护
　　人民网“领导留言板”网友留言截图。 人民网北京9月26日电 （记者余璐）荒漠化被称为“地球的癌症”，它威胁着全球三分之二的国家和地区，给人民的生命和财产安全带来严重危害。…
国家林业和草原局回复人民网网友：科学发展林下经济助力乡村振兴
　　人民网“领导留言板”网友留言截图。 人民网北京9月26日电 （记者余璐）“美丽生态”如何变“美丽经济”？近日，有网友在人民网“领导留言板”建议，让各地发展林下经济更专业更科学，助力百姓致富。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部