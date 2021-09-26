9月26日，世界互联网大会·乌镇峰会在浙江嘉兴乌镇开幕，本届大会集中呈现了互联网技术最新成果，聚焦数字赋能、共创未来。

在大会主论坛环节，高通公司总裁兼首席执行官安蒙（Cristiano Amon）在发表主题演讲时表示，当下科技发展正在带领人们快速迈向人与万物智能互联的世界。在极速5G连接、高性能低功耗移动计算以及终端侧AI等多项技术赋能下，各类终端将能够实时连接至云端，让体验和终端受益于不断增加的云端海量内容、数据、处理能力和存储空间，这种结合也将推动数字化转型和经济增长。在4G的驱动下，人们共同见证了围绕智能手机构建的创新型经济。5G将在此基础上带来超级移动世界，届时网络连接将像电力一样随处可用——这将帮助赋能全新商业模式、全新服务和全新收入来源。

高通公司总裁兼首席执行官安蒙（Cristiano Amon）。受访者供图

安蒙介绍，高通已经在多个行业与中国公司合作，协助它们在中国和全球实现自身目标。并且，早在2018年高通就联合领先的中国智能手机厂商共同启动了“5G领航计划”，有力地支持了它们在全球手机市场把握新机遇。

安蒙提出，高通还通过“5G物联网创新计划”等项目支持中国生态系统，促进企业物联网、制造、医疗健康、农业和物流等行业的发展创造重要的社会效益。通过5G赋能的全新基础设施和先进物联网，将传统农业生产将升级为现代化作业，从而帮助中国实现乡村振兴目标。

(责编：董童、李源)