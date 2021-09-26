9月26日，2021世界互联网大会在浙江乌镇召开。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇出席并在会上发言时，代表阿里巴巴宣布围绕社会责任制定的两大全新战略——ESG（环境、社会、公司治理）和助力共同富裕，希望真正跨出业务边界，思考如何以平台的力量，为社会发展带来更多美好、更多亮色。

2021世界互联网大会在乌镇召开，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇在全体大会上发言。受访者供图

张勇表示，22年来，阿里巴巴见证并受益于数字经济时代的大发展，也有幸成为时代的建设者和分享者。“我们始终相信，中小企业有活力，则平台有活力，则整个经济有活力。平台经济最大的价值，在于成就他人的同时自身也获得健康成长。只有更普惠、更公平、更规范、更包容，让更多人和更多中小企业参与其中，平台经济才会真正和持续地发展好。”

张勇介绍，立足中国，ESG也会在相应实践中发展出中国标准、中国内涵。阿里巴巴的ESG战略，旨在在确保自身成为一家健康可持续公司的同时，也和合作伙伴、客户一起搭建绿色、可持续的全新商业生态。

“这是将普通人的绿色意愿转化为社会价值的最新尝试。”张勇说，“我们相信，再小的能量，只要不断聚沙成塔，也能成为推动社会变化的大力量。”

不久前，阿里巴巴启动了“助力共同富裕十大行动”，表示将在2025年前累计投入1000亿元，围绕科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱和共同富裕发展基金五大方向，助力共同富裕。今天，张勇在发言中透露了两个具体行动方案。

张勇介绍，阿里将推出“技术普惠人才培养计划”，面向广大县域的中职学生进行职业规划，培养他们的兴趣与技术能力，未来希望能为欠发达地区培养超过20万的数字化人才，让他们有机会成为专精尖人才。同时，还将派驻“乡村振兴技术官”到田间地头去，通过送技术下乡，希望为县域提供技术保障、培训与支持，为乡村提供更有力的技术人才支撑。这是阿里巴巴继“乡村振兴特派员”之后面向乡村推出的又一“派驻员制度”。在谈到如何用共同奋斗助力共同富裕时，他说：“如果我们能够帮助当地留下人才，授人以渔，就能逐步长出核心产业，带来持续可见的发展变化。”

“打造健康规范的平台经济，阿里巴巴有决心也有信心。帮助各方参与者提升创业致富的能力，与社会一起发展前行，是我们20多年来的初心和方向所在，也是我们面向未来坚定不移、始终如一的选择。”张勇说。

(责编：董童、李源)