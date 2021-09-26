原标题：这束“光”，照亮未来——“互联网之光”博览会新技术、新产品集锦

5G智慧矿山是中国电信联合华为公司和产业合作伙伴，通过5G SA技术，深入构建行业专网，将光伏储能、5G和无人驾驶深度融合，通过光伏产生零碳电能，实现矿山运输环节的零碳排放，通过5G技术+无人驾驶技术，实现矿山生产的智能化和无人化，确保矿山生产运营安全。矿山电铲驾驶体验座舱设备为实际生产远程控制座舱，将在内蒙古准能、陕西神东等项目中投入使用。“互联网之光”博览会上的驾驶平台模拟系统，是选取某个矿山作业面进行3D建模，还原体验矿山实际场景，让体验者感受与远程操控生产操作一致的体验。

VM-40光学显示模组是爱普生光学方案与AR交互能力的有机结合，实现了3D空间的虚实结合与沉浸感升级。用户可通过姿态、手势及语音等方式进行交互。爱普生VM-40产品能提供多种扩展接口，可广泛嫁接赋能国内AR产业合作伙伴。爱普生VM-40智能眼镜光学显示模组采用的OLED面板可以实现单像素控制，将功耗降低至3W、续航时间更长，同时在必要时可关掉电源，以节省能耗，解决长时间使用发热的问题。同时能够通过控制像素面板发光方向，实现光学引擎的小型化，进一步压缩展示面积，让包括眼镜架构搭建后的整体重量达到160克以下，为用户带来更加轻便的使用体验。此外，VM-40采用的OLED面板， 能让画面更加精细，同时还能通过单像素断电实现纯黑显示，从而达到较高对比度，画面也会更加细腻。

硅立方浸没液冷计算机突破了传统的冷却方式，采用浸没式相变液冷，将服务器芯片、主板在内的所有计算部件浸没于液态冷媒中，实现高效散热，PUE（评价数据中心能源效率的指标）低至1.04。全球数据中心PUE平均值为1.58，硅立方将能效比提升30%。如果全部采用硅立方浸没液冷计算机，全国数据中心每年可节省400亿度电。同时，由于采用了创新的液冷技术，可将CPU主频提高15%至20%，单机柜功率密度可提升至160千瓦，是传统风冷机组的4倍至5倍，输出超强的计算能力，部署密度达到领先水平。

这是以互联网平台为依托，以数据采集为核心，通过软件应用、设备互联服务一体化，最终实现产能供给和匹配，赋能广大服装企业的成套智联服务平台。以杰克服装产能互联网平台为核心的平台资源，未来10年将打造覆盖300万人的服装智能工厂，同时助力服装订单与产能高效匹配，对接消费端高品质、个性化等需求，引导服装产业向专业化、高效率、高质量方向发展。

蚂蚁摩斯隐私计算一体机是基于蚂蚁链摩斯多方安全计算平台，深度整合隐私计算、可信硬件、区块链等多种自主研发的技术，集合200多项软硬件专利于一身。摩斯一体机内嵌了蚂蚁自研的业界首款多方安全计算算法加速卡，计算性能提升数十倍。此外，还配备自研的国密认证密码卡，提供最高加密级别的密钥管理，严防黑客攻击，以硬件方式保障密钥及通信安全。另外，这种一体机可以无缝链接区块链，增强数据的可信度和提升审计监管能力，还可以即插即用，省去繁杂的安装流程，接入机构网络，就可以实现快速部署，在金融、政务、医疗等场景可快速应用。

中国移动5G自由视角是针对2022年杭州亚运会设计推出的新技术，在180度的范围内部署了48台高清摄像机，采集高清视频上传云平台进行处理，用户通过5G网络就可以观看运动员比赛的精彩瞬间。目前，这项技术已在东京奥运会、宋城歌舞演艺、宁波花木兰舞台剧等场景中得到应用。此外，中国移动聚焦亚运智能场馆推出全景应用解决方案，包括5G+智能办赛、智能参赛和观赛，目前已在杭州亚运会多个场馆得到应用。其中，在亚运会主体育场，针对超密人流场景，实现全国首个2.6G+4.9G双层超密网络的场馆部署。

800G超高速光收发芯片与光引擎技术是之江实验室为下一代数据高速传输提供的核心技术解决方案。之江实验室项目团队连续取得大功率多波长激光器、硅基高密度光发射模块、硅基高速光接收模块等芯片模块研发的突破性进展，并利用晶圆级封装技术将这些芯片模块集成在同一晶圆上，实现“光电共封”，在确保硬件物理尺寸不变的情况下，有效提升数据传输的密度和效率，降低功耗和成本。光收发芯片就像是一位“翻译”或“交警”，为数据中心光子与电子间的信息转换架起桥梁，为数据的高效传输指挥交通。

华为新一代智能终端操作系统HarmonyOS 2（鸿蒙2.0）是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造了一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。鸿蒙系统可以将手机、电脑、平板、电视、工业自动化控制、无人驾驶、车机设备、智能穿戴统一成一个操作系统，并且该系统面向下一代技术而设计，能兼容全部安卓应用的所有Web应用。在关键的分布式软总线、分布式数据管理、分布式安全等分布式能力上，为开发者提供完整的分布式设备与应用开发生态。

这款汽车机器人能够通过三重能力提供服务。首先，具备L5级自动驾驶能力，无需人类驾驶；其次，具备语音、人脸识别等多模交互能力，分析用户潜在需求，主动提供服务；第三，具备自我学习和不断升级能力，是服务各种场景的智慧体。汽车机器人自动鸥翼门、全玻璃车顶与外部传感器融为一体。内饰方面，拥有超大曲面屏、智能控制台、变光玻璃、零重力座椅等智能化配置。（本报记者 田雯飒 金梁）

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