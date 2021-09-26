原标题：马斯克谈数据安全：特斯拉中国所有数据存在中国境内

9月26日，在2021年世界互联网大会乌镇峰会开幕式上，特斯拉CEO伊隆·马斯克发表视频致辞表示，特斯拉已在中国建立数据中心，所有中国业务所产生的所有数据完全存储在中国境内，车主所有个人身份信息不会转移到海外。

马斯克视频致辞。中新网记者 李金磊 摄

马斯克指出，数据安全是智能网联汽车成功的关键，它不仅与个人利益密切相关，同时和整个社会利益息息相关。特斯拉乐见相关法律法规出台，加强数据管理。

马斯克说，特斯拉已在中国建立数据中心，所有中国业务所产生的所有数据，包括生产数据、销售数据、服务数据和充电数据等，完全存储在中国境内，同时通过数据加密、鉴权、访问控制等技术手段确保存储安全。

“特斯拉车主所有个人身份信息都安全地存储在中国国内，不会转移到海外，只有在采购进口零部件等极少数情况下，部分数据才会在获得相关批准后跨境传输。” 马斯克称。

马斯克说：“数据保护不仅仅是一个公司的事情，应该由整个行业共同努力来完成。我们正在与监管机构通力合作，寻找数据安全的最佳解决方案。”

中新网记者注意到，在本届世界互联网大会乌镇峰会上，特斯拉还向与会者全面展示了自身的数据架构和数据安全设置。

特斯拉汽车。中新网记者 李金磊 摄

据介绍，特斯拉汽车会产生4类数据，包括与车辆使用操作和状况有关的车辆数据、车载触摸屏使用的信息娱乐系统数据、诊断数据、Autopilot 自动辅助驾驶数据。

此前，在特斯拉车主上海车展维权事件中，“数据”成了特斯拉与车主双方交锋的焦点。

今年8月份，国家网信办等五部门发布《汽车数据安全管理若干规定(试行)》，提出重要数据应当依法在境内存储。汽车数据处理者在开展汽车数据处理活动中坚持“车内处理”“默认不收集”“精度范围适用”“脱敏处理”等数据处理原则，减少对汽车数据的无序收集和违规滥用。(记者 李金磊)

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