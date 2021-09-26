原标题：探访乌镇：数字警务如何为互联网大会“保驾护航”？

浙江乌镇，这个自带互联网基因的小镇，在数字化改革中创新提出有情商、有智商、有政商的理念。2021年世界互联网大会乌镇峰会召开前夕，记者探访乌镇治安防控体系建设，随处可见的数字警务元素让大会安保智商与情商兼具，数字“智”治为互联网大会“保驾护航”。

“云享乌镇”推进智治一体化

“云享乌镇”智慧治理平台是乌镇构建的数据底座，架通数据功能模型，让部门间数据共享、业务协同，打造了多跨场景应用。

以此为契机，嘉兴桐乡公安再造数字警务流程，将涉及治安防控的多个模块入驻“云享乌镇”平台，共享“乌管家”“街区治理”“数字工地”等8类160项数据，释放数据在多场景应用中的效能，变公安单打独斗为多部门联动，实现需求精准定位、数据融通共享。

从“乌镇管家”到“乌管家”，少了一个字，却多了数字功能。

乌镇管家是伴随世界互联网大会而生的一支基层自治力量，4000余名管家在解纷争、清环境、疏交通、报险情等方面发挥了极大作用。“乌管家”则是一个具有数据采集、梳理、分流的数字平台，赋予了这支群众自治组织数字功能。

“乌镇管家在巡逻过程中将发现的情况通过手机拍照上报，上报的场景均在‘云享乌镇’大屏幕上实时展示。”“云享乌镇”营运中心负责人介绍，该中心接收到信息后，对数据信息进行研判分析、分类流转，分派给相关业务部门，由专业人员处置。

“哪个路段有井盖破损、哪个小区发生邻里纠纷、哪里发生交通事故等，以往都会打110报警，民警也必须处警，到了现场再协调相关部门处理。”桐乡市公安局相关负责人表示，有了“乌管家”，这样的警情都通过平台直接流转给相关职能部门。

据统计，今年以来，乌镇管家上报安全隐患、矛盾纠纷等信息12797条，信息处置率达100%，110报警量减少10%，有效节约了警力。

区块链技术创新数字监管模式

2021世界互联网大会乌镇峰会前夕，桐乡市公安局治安大队民警马锦明通过数字化(区块链)监管平台对辖区几家公司的危化品管理进行巡查。“自从运用区块链技术监管后，企业平台数据全部实时上传，异常数据实时预警，只需落实一名监管人员，就可第一时间发现问题，落实整改。”马锦明说。

今年4月，桐乡市公安局自主研发数字化(区块链)监管平台，打造数字化(区块链)重点场所监管系统，实现融管理于服务之中的公安数字化监管新模式。截至目前，平台已在200家易制爆、剧毒危化品企业和131家管制刀具销售点运行使用。

桐乡市公安局治安大队副大队长杨进杰介绍，数字化(区块链)监管平台围绕“人员、事件、地点、过程”等要素，全量汇聚易制爆危化品企业各类数据，一图展示目标点位、进出数量、巡检记录等，并支持快速查询、分析、处理数据，实现日常监管可视化。

治安防控，重在于防。除了对危化品的管理监督，桐乡公安还将监管平台拓展到管制刀具、汽车租赁等应用场景。如在管制刀具销售点安装巡检盒，实时上传购买人员信息、购买的刀具照片等信息，确保实人实名购买。

5G“三云”法倍增警务效能

互联网大会举办期间，嘉宾、参展商云集，人流、车流剧增，如何让车顺行、路安全？桐乡公安深化5G技术应用，推出5G“三云”工作法，即交通事故云处理、交通违法云处罚、轻微违法云登记，以数字技术提升警务效能。

为预防交通事故引发的道路长时间拥堵，桐乡交警将远程交通事故处理流程向末端延伸。“交通事故云处理”模式在保证执法人员既定人数的同时，通过“民警线上处警＋辅警线下配合”，迅速解决事故调查、警情询问、双方调解、文书送达等问题。

据统计，该模式下交通事故处理效率提升4倍以上，重复报警率下降10.07%，群众回访满意率达99%。5名民警就能承担起辖区110.93平方公里范围内的路面交通事故处理任务。

秉承“让数据多跑路、让警力少消耗”的理念，桐乡交警还推出“云上处罚”，以数字警务室为支撑，远程实现违法照片上传、与当事人连线、开具处罚决定书等执法工作。今年4月以来，共查处乌镇辖区各类交通违法8046起，每起交通违法平均处理时长减少至7分钟。(郭其钰 徐飞燕 王华荣)

(责编：赵竹青、陈键)