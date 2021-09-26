中新社武汉9月26日电 中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)总部搬迁武汉大会26日在武汉举行，标志着三峡集团总部正式从北京搬迁至湖北武汉。

会上，三峡集团分别与湖北省政府、武汉市政府、宜昌市政府签署战略合作协议，谋划推动重大工程项目154个、总投资3645亿元人民币，助力湖北打造一批千亿级产业集群。

三峡集团党组书记、董事长雷鸣山表示，下一步，集团将把总部搬迁作为推动清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”行稳致远的新起点、作为做强做优做大的新动力、作为促进国有经济布局优化和结构调整的新机遇，为实现碳达峰、碳中和目标，促进经济社会发展全面绿色转型作出更大贡献。

三峡集团生于湖北，长于长江。1993年9月，为建设三峡工程，经国务院批准，三峡集团前身中国长江三峡工程开发总公司成立，总部设立在湖北宜昌。

2011年2月21日，三峡集团宣布分别在北京、宜昌、成都三地组建总部。其中，北京总部是集团公司的战略规划和管理中心、资本运营中心；宜昌总部逐渐形成以电力生产为主的生产中心；成都总部则是工程建设中心。此次搬迁为北京总部回迁湖北，三峡集团提出能迁全迁、应迁尽迁。

经过近30年发展，三峡集团现已成为全球最大的水电开发运营企业和中国最大的清洁能源集团，成为国务院国资委确定的首批创建世界一流示范企业之一。(完)

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