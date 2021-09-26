人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

14项世界互联网领先科技成果在浙江乌镇发布

2021年09月26日23:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社杭州9月26日电（记者黄筱）26日下午，由国家互联网信息办公室、浙江省人民政府主办的2021年“世界互联网领先科技成果发布活动”在位于浙江桐乡的乌镇互联网国际会展中心举行。

　　此次发布紧扣2021年世界互联网大会“迈向数字文明新时代—携手构建网络空间命运共同体”的主题，搭建世界互联网展示、交流的国际平台，展现全球互联网领域最新科技成果，彰显互联网领域从业者的非凡智慧。

　　成果征集通知自5月初对外公布后，得到了全球互联网领域的广泛关注和积极响应，共征集到来自中国、美国、俄罗斯、英国、意大利、瑞典、新西兰等国家和地区的300余项成果申报，主要聚焦产业赋能与协同发展、智慧社会与公共治理、社会生活与公共服务、社会责任与数字公益、高感知智慧生活五大应用领域，涵盖5G、量子计算、高端芯片、高性能计算机、网络架构、基础操作系统、卫星互联网应用、工业互联网及智能制造等互联网相关领域。

　　近40名互联网领域的中外知名专家组成“世界互联网领先科技成果专家推荐委员会”，按照“公平、公正、客观、权威”原则，最终推荐华为技术有限公司的“HarmonyOS 鸿蒙操作系统”、北京邮电大学的“人工智能驱动的重大疾病动态画像新技术和远程高效防治系统”、中国卫星导航系统管理办公室的“北斗全球卫星导航系统建设和应用”、北京大学的“超高清视频编解码关键技术及系统应用”、阿里云计算有限公司的“阿里云盘古：面向云计算的大规模分布式存储系统”等14项成果为本年度世界互联网领先科技成果。

　　在发布活动上，还有微软、中科龙芯、灵汐科技、麒麟软件、天数智芯等5家单位的成果，作为2021年“世界互联网领先科技成果提名项目”以视频形式进行介绍，以鼓励全球更多的科技人才和企业，积极投身于互联网科技创新，在基础理论、产品、技术、商业模式等领域不懈探索，为人类未来更好地生活和发展贡献智慧和力量。

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
携程孙波：利用数字技术完善服务 构建新营销发展模式
　　人民网乌镇9月26日电 （记者许维娜）“最近两年受到疫情的影响，旅游行业确实发生了较大的变化，我们和合作伙伴也都处在适应性的阶段。这个阶段中，数字化对我们的帮助是非常大的。…
以会展产业助力转型升级 中铁会展公司挂牌成立
　　人民网北京9月26日电 （记者栗翘楚）会展业作为现代服务业的重要组成部分，在我国经济社会发展中发挥着重要作用。近年来，中国会展业逐步走向世界会展业的舞台，以中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等重大会展活动为代表的会展经济迅速崛起。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部