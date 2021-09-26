9月12日，中国石化党史学习教育巡回指导组在对相关企业进行督导时，发现该企业对相关环保政策要求学习不深、研究不细、领会不透，巡回指导组通过下发提醒函、现场走访、约谈相关领导等方式督促整改，着力提升党史学习教育巡回督导实效。

党史学习教育开展以来，中国石化准确把握“学党史、悟思想、办实事、开新局”实践要领，把政治建设摆在首位，以党史学习教育为契机，引导党员干部在“两个维护”上作表率。依托党组巡视组和党组巡视办组建了10个巡回指导组，既负责年度常规巡视工作，又负责被巡视单位及其附近区域单位党史学习教育巡回指导工作，对全系统169家单位实现线上督导全覆盖，目前已完成现场督导122家，确保党史学习教育方向不偏、扎实推进、取得实效。

见行动出实效

由于疫情原因，8月份中国石化党史学习教育巡回指导组主要通过与企业视频连线，实现精准督导。4-9月，中国石化10个党史学习教育巡回指导组以“现场”+“线上”督导方式发现问题241条，针对部分直属单位学习教育不深不实、问题反馈渠道不畅、办实事清单项目可操作性差等问题，在督导简报、相关会议直接点名指出存在的问题，不留情面，及时开展“回头看”，检视督导问题整改实效。

中国石化各巡回指导组坚持紧扣学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行四个维度，不断深化“双抓双促”实际成效。通过抓好党史学习教育，促进巡视巡察各项工作落实落地，通过抓好巡视巡查各项工作，聚焦政治监督，压实政治责任。

紧盯关键少数不放松。各巡回指导组一周一碰头，对直属单位及总部部门领导班子党史学习教育推动情况把脉会诊，严把学习研讨关、听取意见关、对照检视关、批评与自我批评关、整改落实关，通过巡视整改着力发现解决聚焦主责主业推进工作力度不够、职能责任履行不全面不到位等问题，督促履职担当尽责。第二巡回指导组紧盯巡视单位领导班子这一关键少数，突出重点任务督察，加强对所指导单位主要负责同志讲授专题党课、“我为群众办实事”实践活动推进情况等工作情况的监督指导。第九巡回指导组以现场指导方式参加炼油事业部、联合石化、新星公司专题组织生活会，在督促督查“关键少数”上强化指导。

深抓隐性问题不放过。在中国石化集团党史学习教育动员大会，集团党组对巡回指导提出要求。第五巡回指导组通过参加巡视单位现场会议，以组织生活会学习落地措施不实、重台账轻质量等隐性问题为抓手，做到查摆问题不全面深入不放过，剖析原因不透彻不放过，整改措施不到位不放过，在做实“规定动作”的同时，将下沉基层单位作为“必选动作”，确保党史学习教育不虚、不空、不偏。

建立长效机制不松劲。一级抓一级、层层抓落实，各巡回指导组精准分析深层次原因，精准制定整改方案和措施，不断探索整改促进和评估机制，综合运用现场督导、回访评价等方式，直击问题，跟踪掌握各单位整改落实情况，确保检视问题整改到位、落实到位，将党史学习教育成效转化为企业高质量发展的动能，切实把中国石化直属单位1700余项“办实事”项目与“开新局”结合起来。第八巡回指导组紧盯25家单位“我为群众办实事”清单，严查搞形式、走过场的行为，真正为群众将实事办实、办好、办精，更加精准地对接企业发展所需、基层所盼、民心所向，不断增强企业职工群众的获得感、幸福感、安全感。

两看三服务

8月13日，巡回指导组以“跟党走、守初心、担使命、开新局”为主题开展党课，分享学习“七一”重要讲话精神的深刻体会。巡回指导组还与被巡视单位党组织联合举办主题党日活动13次，联学联建，将具体工作的指导与组织活动相融合，有效提升督导单位的接纳意愿，推动党史学习教育走心、周深、走实。

为结合企业实际更有效地推动督导指导工作落地，中国石化党史学习教育巡回指导组创新推出了“两看三服务”，通过看被指导单位在学党史、悟思想方面“学什么、怎么学、学得怎么样”，看被指导单位在办实事、开新局方面“干什么、怎么干、干得怎么样”，将巡回指导督导工作全过程聚焦推动服务企业解决困难事、服务员工解决烦心事、服务社会公众解决苦恼事，不断开创打造世界领先洁净能源化工公司的新局面。第十巡回指导组为帮助督导企业更好地落实“我为群众办实事”，指导帮助东北石油局建立了“爱心驿站”，捐赠给帮扶结对的吉林省孤儿学校，架起了一座双向服务群众的“连心桥”。

突出联动与融合督导一贯到底

3月26日，中国石化集团公司党史学习教育领导小组办公室制定下发了《中国石化党史学习教育重点任务安排表》，强化顶层设计落地，强调联动融合，聚焦关键节点，确保党史学习教育高标准高质量推进，一贯到底。

统筹各方力量，突出上下联动。中国石化各巡回指导组坚持严格制度和标准，确保党史学习教育从一开始就高标准、严要求、能落实，推动党组巡回指导与下属单位党委巡察上下联动，全面调动系统资源，充分发挥垂直管理、分级监督优势，在发现问题、整改落实、成果运用、力量配置等方面加强联动，不断加强前端指导与后端督导。

紧盯重要节点，深化贯通融合。为保证党史学习教育实效，中国石化党史学习教育领导小组办公室细化制定了巡回指导工作计划，一体推进党史学习教育，适时开展“回头看”，坚决防止“简单照搬、上下一般粗”“重复指导、盲目指导”等工作倾向，当好“包公”与“老师”不越位，以高质量巡回指导推动党史学习教育高质量开展。

在中国石化党史学习教育强有力的巡回指导下，各直属单位以党史学习教育为契机，加快推进“一基两翼三新”产业格局，以史为鉴，开创未来，在建设洁净能源化工公司新征程上阔步前进。

(责编：曹淼、李源)