人民网“领导留言板”网友留言截图。

人民网北京9月26日电 （记者余璐）绿水青山就是金山银山，如今，随着公众爱绿、护绿的意识的提升，越来越多的人以实际行动践行绿色发展，守护美好家园。近日，有网友在人民网“领导留言板”表示，希望更多的人参与到植树造林中，建议实施以奖代补政策、规模经营等方式吸引造林大户和专业人员一起开展造林绿化，以国家政策推动形成多元化的投入机制。

国家林业和草原局回复表示，下一步，将鼓励地方采取以奖代补、贷款贴息等方式，实行差异化财政补助政策，调动社会资本参与国土绿化，吸引造林大户、专业人员开展造林绿化。

此外，网友还留言表示，针对具体造什么树木，要科学选择，根据不同地区的土地以及水资源的特性，来因地制宜的选择相对合适的树木。除了造林，也要多多注意合理的利用水资源，保证绿化合理进行的同时不过多浪费水资源。

国家林业和草原局介绍道，近年来，国家林业和草原局围绕科学推进大规模国土绿化行动，深入实施一系列重大生态工程，广泛开展全民义务植树，积极发动社会参与绿化，推进森林质量精准提升，国土绿化水平不断提升。今年，国务院办公厅又印发了《关于科学绿化的指导意见》，出台了一系列政策措施。

国家林业和草原局表示，针对网友的建议，下一步，将充分考虑水资源时空分布和承载能力进行国土绿化，对年降水量400毫米以下干旱半干旱地区的绿化规划要经过水资源论证，以雨养节水为导向，以恢复灌草植被为主，提倡低密度造林育林，合理运用集水、节水造林种草技术。

“另外，还要因地制宜选择绿化品种，江河两岸、湖库周边优先选用固土能力强、防护性能好的树种草种；海岸带优先选用耐盐碱耐水湿、抗风能力强的深根性树种；风沙严重地区优先选用耐干旱瘠薄、抗风沙的灌木树种和草种；水土流失严重地区优先选用根系发达、固土保水能力强的树种草种；水热条件好、土层深厚地区优先选用生长快、产量高、抗病虫害的优良珍贵用材树种。”国家林业和草原局回复说。

(责编：孙红丽、高雷)