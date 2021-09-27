原标题：2021高校数字化人才培养与发展论坛在京成功举办

9月23日，由高校毕业生就业协会指导，高校毕业生就业协会本科生就业工作委员会主办，贝壳找房(北京)科技有限公司、大技狮(北京)科技有限公司和恒泽丰悦(北京)企业咨询有限公司共同协办的“2021高校数字化人才培养与发展论坛”在京举行。

论坛现场，来自政府部门、教育和企业界的领导、专家等近百名代表共济一堂，以“数字化人才培养与发展”为主题，深入解读经济社会数字化转型下的行业趋势、产业动态、有关政策和应用范式，系统交流高校和企业数字化人才培养模式、数字化人才平台建设路径的热点、难点问题，并就产教融合运营平台的建设与发展展开研讨和对话活动。论坛同时举办了“贝壳数字化人才学院”战略合作签约仪式。

高校毕业生就业协会会长王路江在致辞中指出，我国“十四五规划和2035远景目标纲要”提出，要加快数字化发展，建设数字中国。通过产教融合、校企合作开展数字化人才培养，有利于加快满足产业、企业需求的数字化人才培养进程，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，在新形势下全面提升高校人才培养适应性，促进毕业生高质量就业，也是落实中央有关文件精神的具体体现。

国家发展改革委中宏网运营部主任蔡衡发表致辞并介绍了《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》。蔡衡表示，党和国家高度重视数字化建设。深化产教融合，首先要注重校企合作双方顶层设计上的融合，从高校和企业的顶层设计入手在制度上和业务上设计好两者融合发展的路径。其次要以实现校企共赢为根本，帮助企业发展并能为企业带来价值，是摆在深化产教融合道路上的重要课题。

贝壳找房行政人力高级副总裁左东华在致辞中表示，数字化转型对于企业而言不是风口，而是必选题，这其中人才是关键。高等教育与职业教育的改革创新，需要在人才培养方面实现多领域、多层次、多维度复合型供给。在这样的时代背景下，有品质、规模化培养数字化人才不仅是教育体系的责任，更是企业义不容辞的义务与使命。贝壳将结合院校“教育优化”、“社会实践”、“考试认证”三大教育布局，与广大院校共建产业学院、深化专业共建，持续做好产教融合，加速校企合作。

在论坛现场，高校毕业生就业协会、贝壳找房(北京)科技有限公司、潍坊工商职业学院和榆林能源科技职业学院就合作共建“贝壳数字化人才学院”，联合培养数字化人才达成战略共识，并隆重举办了战略合作签约仪式。

会议期间，众多嘉宾和代表提出了真知灼见，分享了切实可行的高校人才培养的新模式、新举措，数字化人才培养方面的新体系、新路径，以及在建设产业学院和产教融合平台方面的典型案例。论坛的举办有利于提升社会各界对数字化人才培养和发展的关注，进一步推进深化产教融合、校企合作，促进高校人才培养质量提升和高质量就业，助力数字经济发展。

(责编：曹淼、李源)