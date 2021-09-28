原标题：拥抱无声世界 用技术传播温暖

如果生活被按下“静音键”，会是什么样子？仿佛身处一部默片电影，人们感受不到言语传递的有效信息、体会不到声波承载的丰富感情，只有一片寂静。然而在我国，约有2700万聋人就生活在这样的无声世界里，他们与健听人之间的沟通困难无比，在学习、工作、就医等场景中因为沟通问题遭遇到诸多不便，这个特殊的群体应该得到社会的更多目光。

在9月26日“国际聋人日”这天，华为云发起的一系列围绕聋人群体的公益行动，呼吁大众给予聋人群体更多的社会关怀，在日常生活中释放更多的善意。与此同时，华为云还推出了一支公益微电影《无声回响》，讲述聋人女孩因沟通问题陷入社会误解的故事，传递让社会更加和谐、友爱、充满希望的美好愿景。

值得注意的是，华为云对聋人群体的关注不仅仅停留在社会呼吁层面，而是早已落在了以技术打破聋人与健听人间沟通壁垒的实处，微电影中所展现的无障碍信息交流平台与工具便是其中的一个体现。

用技术，打破沟通壁垒

2019年4月，华为与马栏山（长沙）视频文创园、湖南联通、芒果TV四方签约战略合作，推出“马栏山视频产业云”，满足企业生产线各个环节的云服务需求。基于此，长沙千博信息技术有限公司（以下简称“千博”）联合马栏山·华为云音视频产业创新中心，打造出基于手语场景的无障碍城市解决方案——千博手语，推出手语云计算平台及众多终端产品，并在特殊教育、就业、出行、就医、办事等城市信息无障碍场所规模推广，形成首个实现聋听双向无障碍交流的生态圈，服务中国超2700万聋人群体，延伸到背后上亿的社交圈层。

千博董事长高春鸣表示，“聋人现在面临着的一个共同问题是，他们无法与健听人正常交流。看病时，医生读不懂手语，难以了解聋人的病情。打官司时，因为沟通障碍也会导致聋人无法得到及时有效的法律援助。我们联合华为云，希望用技术的力量为聋人群体提供帮助，打破沟通的障碍，最终实现聋人群体能够共享社会发展的福利和文明。”

除了实现在多场景下的无障碍交流外，华为云和千博还解决了手语翻译师供不应求这一全球性难题。我国手语翻译师仅约1万人，而且由于手语种类不一样，不同聋人群体之间、统一国家内部不同地域聋人之间也存在沟通障碍。华为云和千博打造的无障碍信息交流平台，用技术代替人工，将资深手语翻译师的成熟经验转化成AI算法，应用到生活各个场景中，从而帮助更多聋人解决沟通难题，让这一群体能真正感受到社会的包容和善意。

以技术创新，让美好发生

与千博合作、推出针对聋人群体的无障碍城市解决方案，这是华为云“Cloud for Good”理念的又一落地。华为云以技术破局，为无声者发声，让技术温暖更多人。

自2019年提出“Cloud for Good”理念之后，华为云便持续在“探索边界、优化环境、提升品质、关注个体”四大领域深耕，联合合作伙伴一起把云、AI等技术分享给更多有需要的个体和组织，以技术创新，让美好发生。

连线杂志创始主编凯文·凯利曾将技术称之为“人类的催化剂”，在他看来，我们今天生活中每一个重大变化的核心都是某种技术。但让世界变得更美好的关键，不是我们使用什么技术，而是如何使用技术、将技术用在何处。

关于这个问题，华为云的做法是把技术从冰冷的代码转化成有温度的使能者，从人的利益出发去设计技术的未来，在保证技术不断创新的同时，让技术为人服务，让每一个人都能感知到技术的美好。

为无声者发声，不只在国际聋人日这天。未来更长的时间里，华为云将持续用技术发声，普惠社会，深入关注特殊群体、环境保护、教育、医疗等领域，让“Cloud for Good”在更多领域播撒下美好的种子。

(责编：赵超、陈键)