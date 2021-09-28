9月23日，中国电力企业联合会、中国通信学会、中国电信在山东省青岛市共同举办“2021智慧电力高峰论坛暨电力行业数字化转型发展研讨会”。在本次论坛上，来自行业协会、电力企业、合作伙伴及中国电信的专家代表，围绕电力企业数字化转型、新型电力系统建设、“碳达峰碳中和”的战略目标，从战略高度谋划电力企业智慧化发展，共同探讨数字驱动转型发展。

中国电力企业联合会副理事长安洪光、山东省能源局党组成员于秀忠、中国电信集团政企信息服务事业群总经理上官亚非出席大会并致辞。上官亚非在致辞中表示，中国电信将通过科技创新和自身的深化改革，积极拥抱电力行业智慧化发展的时代趋势，共同推进电力行业数字化转型。

面向双碳目标，电力行业需要数字化转型

能源行业尤其是电力行业的科技创新，事关能源结构的调整以及国家能源安全。中国电信集团政企信息服务事业群总经理上官亚非讲道，如何通过科技创新，更好地满足经济社会发展和人民美好生活用电需要，如何聚焦“双碳”目标加快电力企业数字化转型与改革创新，如何借力数字化技术适应不断涌现的新业态、新模式，是摆在我们面前的共同课题。当今新发展阶段，需要我们把加快数字化、智慧化发展作为全行业提质增效的重要推动，走出一条数字经济和能源经济融合发展之路。

电力行业数字化转型的宏观方向和大趋势已经形成共识，中国电力企业联合会副理事长安洪光指出，目前的关键是找到5G技术、人工智能和生产现场业务模型的结合点，树立可快速规模化复制的实验场景，打通数字化转型的最后一公里。山东省能源局党组成员于秀忠表示，山东省能源企业正积极落实能源领域5G应用实施方案，着力推进电力企业数字化转型。

5G为智慧电力与数字化转型提供全方位解决方案

5G特点与智能电网数字化需求高度匹配，中国电信与国网青岛公司在2020年7月建成国内最大规模5G智能电网实验网，基于5GSA-电力切片虚拟网络，实现环网子站智能终端STU和STU之间通信，单项时延平均9.8ms，满足差动保护15ms通信要求，实现故障隔离。国网青岛公司5G应用联合创新实验室主任徐群讲道，5G为电力终端接入网提供了泛在、灵活、高质量的全新技术选择，推动以新能源为主体的新型电力系统建设，为打造更加安全、可靠、绿色的智能电网提供了强大的基础能力，助力电力行业数字化转型。

水力发电是新能源数字化转型的重要领域，面对水电工程复杂的施工环境，5G技术很好地满足工程管理需求。国家电投集团五强溪扩机工程项目部副主任邓鹏程指出，五凌电力联合中国电信打造的基于5G云网底座的集团化工程建管数字化平台，为水电工程建设的智能化、智慧化转型升级探索出一条可复制可推广的数字化转型实践之路。

安全为电力数字化建设保驾护航

当前，电力数字化建设需要构建安全、高效的电力能源体系。在此次论坛上，中国电信集团云网发展部安全能力处处长白冰解读了《中国电信5G ToB电力行业场景化安全方案白皮书》,中国电信基于云网安融合的端到端安全体系，支撑5G行业应用，护航电力企业数字化转型。中国电信为电力行业数字化建设提供安全保障能力，一是依托安全平台，实现了云网安融合的端到端安全体系；二是提供覆盖全国的纵深方案；三是立体的安全态势感知；四是跨平台的自动化编排能力。

中国电信集团工业行业事业部总裁陆晋军主持本次论坛时表示，中国电信将积极落实“云改数转战略”，助力电力企业数字化转型。国家电网、南方电网、国电投等领军电力企业专家及中国通信学会能源互联网专委会代表出席大会并发表演讲。与会专家一致认为，电力行业的数字化有着深远意义，以5G、工业互联网、大数据、人工智能为代表的新型基础设施，必将为电力企业数字化转型、新型电力系统建设和国家“3060双碳”战略目标的实现奠定坚实基础。在“十四五”开局之年举办本次行业盛会，是在电力行业产业数字化与数字产业化加速融合的有益尝试，将对新型电力系统的构建起到积极的助推作用。

(责编：赵超、陈键)