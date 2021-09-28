人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国开通5G基站数超100万 5G终端连接数居全球首位

2021年09月28日16:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月28日电 （赵超）今天，2021年中国国际信息通信展第五届5G创新发展高峰论坛在京召开。工信部信息通信发展司副司长梁斌在致辞中介绍，截至8月底，我国累计开通5G基站数超100万，其中共建共享5G基站超过50万，覆盖全国所有地级以上城市，全国5G基站数占4G基站比例达到18%。

此前工信部发布的统计数据显示，我国5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%，均居全球首位。

中国信息通信研究院副总工程师续合元透露，目前全国县级行政区已开通5G网络超过2900个，占比超过97%，已有29个省份实现了县县通5G网络。全国乡镇已有1.4万个开通5G网络，占比超过40%。东部地区累计建设开通5G基站超过51万，乡镇5G覆盖比例达到76%，在全国处于领先水平。

据了解，当前5G发展已进入商用部署关键阶段，工信部坚持“适度超前”建设原则，持续推动5G高质量精品网络的打造，以完善热点区域网络深度覆盖，提升乡镇5G网络覆盖比例，优化5G网络质量。与此同时，地方政府积极为5G建设发展创造有利条件，从加强5G基站站址统筹协调、加大5G基站建设资金支持、降低5G网络用电成本、推进公共资源开放共享和建立联合工作机制等方面支持5G网络建设。截至8月底，所有省级政府均已出台支持5G发展的相关政策，全国省、市、区共出台5G政策近570个。

在5G网络规模不断扩大的同时，各类5G融合应用加速落地，产业界各方积极探索应用场景，开展试点示范，已形成“以建促用、建用结合”的良好发展局面。在2C应用方面，云游戏、云VR/AR、5G云转播等应用受到广大用户的青睐；在2B应用方面， 5G+工业互联网、5G+智慧医疗、5G+智慧能源、5G+智慧港口、5G+智慧矿山、5G+智能交通、5G+远程教育等正纷纷落地。

(责编：赵超、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
“探日时代”即将到来！我国计划今年发射首颗太阳探测卫星
　　人民网北京9月28日电 （记者赵竹青）28日，第十三届中国国际航空航天博览会开幕。记者从展会获悉，我国首颗太阳探测卫星“太阳双超卫星”预计今年发射，卫星的发射成功将标志中国正式进入“探日时代”。…
水利部：充分发挥太湖流域调度协调组作用 保障流域“四水”安全
　　太湖流域调度协调组第一次全体会议现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京9月28日电 （记者余璐）“太湖是流域洪水集散地，是长三角地区水资源调配中心，是区域水生态、水环境的晴雨表。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部