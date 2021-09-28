人民网北京9月28日电 （赵超）今天，2021年中国国际信息通信展第五届5G创新发展高峰论坛在京召开。工信部信息通信发展司副司长梁斌在致辞中介绍，截至8月底，我国累计开通5G基站数超100万，其中共建共享5G基站超过50万，覆盖全国所有地级以上城市，全国5G基站数占4G基站比例达到18%。

此前工信部发布的统计数据显示，我国5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%，均居全球首位。

中国信息通信研究院副总工程师续合元透露，目前全国县级行政区已开通5G网络超过2900个，占比超过97%，已有29个省份实现了县县通5G网络。全国乡镇已有1.4万个开通5G网络，占比超过40%。东部地区累计建设开通5G基站超过51万，乡镇5G覆盖比例达到76%，在全国处于领先水平。

据了解，当前5G发展已进入商用部署关键阶段，工信部坚持“适度超前”建设原则，持续推动5G高质量精品网络的打造，以完善热点区域网络深度覆盖，提升乡镇5G网络覆盖比例，优化5G网络质量。与此同时，地方政府积极为5G建设发展创造有利条件，从加强5G基站站址统筹协调、加大5G基站建设资金支持、降低5G网络用电成本、推进公共资源开放共享和建立联合工作机制等方面支持5G网络建设。截至8月底，所有省级政府均已出台支持5G发展的相关政策，全国省、市、区共出台5G政策近570个。

在5G网络规模不断扩大的同时，各类5G融合应用加速落地，产业界各方积极探索应用场景，开展试点示范，已形成“以建促用、建用结合”的良好发展局面。在2C应用方面，云游戏、云VR/AR、5G云转播等应用受到广大用户的青睐；在2B应用方面， 5G+工业互联网、5G+智慧医疗、5G+智慧能源、5G+智慧港口、5G+智慧矿山、5G+智能交通、5G+远程教育等正纷纷落地。

(责编：赵超、高雷)