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原标题：多款新型无人机首次亮相珠海引爆热点

正在珠海举行的第十三届中国航展，除以歼20、运20和直20等“20”系列明星航空装备热度不减外，另一个最大的热点当属攻击-11、无侦-7和高空高速等一批新一代高技术无人机的参展和首飞。

“本届中国航展，航空工业共展出27项无人机展品。涵盖大中小型各类无人机、拥有固定翼/旋翼/复合型等总体布局、包含涡桨/涡扇/活塞多种动力配置。”航空工业新闻发言人周国强说，这也是航空工业首次展出如此丰富完整的产品谱系。

展馆内，在“20”系列主展台上，一款犹如巨大蝙蝠的无人机模型引起了观众的好奇。这是首次公开展示的由航空工业自主研制的攻击-11、无侦-7无人机，另两个爆款则是无侦-7、高空高速无人机。

据航空工业相关资料介绍，攻击-11具备高隐身、强突防和精确打击能力，采用全无尾飞翼布局，具有隐蔽穿透、自主作战、高强杀伤、集群协同、广域覆盖和高效保障等特点，能够在高威胁、强对抗环境下对敌人纵深目标实施精确打击，执行进攻性制空作战、压制防空等任务。

展馆内外，两架无侦-7分毫毕现地展示在世人面前。

站在“无侦7”旁，可以让人感受到它巨大的气场。巨大的翼展，特别的气动布局，以及强大的功能，无疑是本届航展一颗最亮的星。

这架无人机可自由跨越民航航线飞行，以提供图像情报的方式，用于战略侦察和战术侦察，有倾斜侦察和临空侦察两种基本任务模式，覆盖红外和可见光频段。无侦-7采用“Φ”型连接翼气动布局，是世界上“Φ”型连接翼气动布局首次投入工程运用。目前该机型已在全疆域使用中展现良好的环境适应性。

展馆外位于空军的展区，一架高空高速无人机正向公众展示，通体黝黑，一股肃杀的神秘气息扑面而来。

现场专业人士表示，这款高空高速无人侦察机系统是一型航空航天技术融合的新型临近空间装备，为我军临近空间装备发展奠定了基础。

来自航空工业相关资料显示，高空高速无人机可对敌防护严密的战略、战役目标实施有效突防，利用配装的侦察任务设备获取高分辨率目标图像，为各级作战部队提供侦察和打击效果评估情报。

这款高空高速无人机曾在新中国成立70周年国庆阅兵时首次亮相，当时已经引起巨大轰动和各种猜测。两年后，观众终于可以一饱眼福，近距离接触这件大国重器。

本届航展上，由航空工业研制的翼龙-2无人机精彩完成航展首次无人机飞行表演，为观众展示了无人机系统全自主起降、爬升巡航飞行、空地协同等能力。“这是大型无人机首次在国际航展进行飞行表演展示，展现了我国大型固定翼无人机系统达到了世界先进水平。”翼龙系列无人机总设计师李屹东说。

除军事领域无人机展品外，还有大批民用无人机展品也吸引的用户。在9号展馆，TP500无人驾驶运输机吸引了多个国内物流企业参展商，据介绍，这款由壹通无人机系统有限公司研发制造的无人机，定位于支线物流运输，货仓面积达3.33立方米，满载货物后，可航行500公里，巡航时速240公里。

专家认为，航展涌现的类型丰富的新一代军民无人机产品，表明我国无人机研制能力已经达到世界先进水平，在与国外同类产品的较量中，已经占有一定优势。

(责编：赵超、陈键)