王健高

原标题：“双碳”院士论坛在青岛举办

9月29日，由山东省科学技术厅指导、中国工程科技发展战略山东研究院主办的“双碳”院士论坛在青岛举办。

围绕能源高质量发展，谢克昌、于俊崇、陈立泉、欧阳明高、刘中民等院士作主题报告，为打造清洁低碳、安全高效的现代能源体系绘制蓝图。

山东省副省长、中国工程院院士凌文在会上发言，立足能源高质量发展新阶段，面向国家能源“四个革命、一个合作”重大需求，面向“碳达峰碳中和”重大战略决策，能源转型承载压力的同时，也具有极大的发展潜力。

山东省科学技术厅厅长唐波表示，“碳达峰碳中和”是党中央经过深思熟虑做出的重大战略决策，此次论坛旨在集聚院士智慧，深入剖析“双碳”战略下我国能源发展面临的机遇与挑战，为山东省乃至全国科学合理推进“碳达峰碳中和”目标实现建言献策。

论坛会上，山东能源研究院泛能源大数据与战略研究中心揭牌。据了解，山东能源研究院面向能源高质量发展重大战略需求，聚焦能源与经济社会系统的协同性发展问题，引进谢克昌团队，组建泛能源大数据与战略研究中心，坚持系统性思维，着力构建以能源为核心，广泛关联经济、社会、环境、科技、安全等主要社会维度的泛能源大数据体系，研究揭示能源与多维度之间的内在科学关系，赋能政府、企业、行业、产业的智慧决策，为山东省乃至国家推进“双碳”目标实现提供重要支撑。

(责编：赵超、陈键)