陈曦

原标题：连绵秋雨也没“浇灭”这些谣言的热度

俗话说，一场秋雨一场凉。近日北方连绵的秋雨，让人感觉到一丝秋凉。不过，谣言并未随气温的下降而消停。“口罩粘‘神器贴’可预防新冠”“120万的抗癌药能‘清零’所有癌细胞”“椰子油有助预防心血管疾病”“天鹅挥击翅膀能轻易致人骨折”等谣言在朋友圈里兴风作浪。

今天记者就对9月“热点”谣言进行盘点，帮您拨开迷雾、寻找真相。

口罩粘“神器贴”可预防新冠肺炎？

真相：没有预防功能，也不利于呼吸

近期，一款中药“神器贴”在网上卖火了。销售者称，此“神器贴”是由“名贵中药组方配伍，供医务人员专用”，只需将其粘在口罩内层，就能有效灭杀新冠病毒，还能提高佩戴者自身免疫力。

对此，中医专家表示，虽然历史上有利用香囊防疫的记载，但没有证据能够证明，这种方式到底能起多大的作用。“神器贴”中中药的主要成分是广藿香、苍术、檀香、丁香、薄荷、辛夷，这几味中药都属于芳香类药物，其主要作用是辟秽、化湿、醒脾，没有提升人体免疫力的功效，更无法杀灭新冠病毒。

公众佩戴的口罩由熔喷布制成，其通过静电吸附气流中的颗粒，以此达到预防新冠肺炎的目的。如果再加粘其他物质，势必会增加呼吸的阻力，易导致佩戴者呼吸不畅引起缺氧。

对于过敏性体质的人来说，佩戴这种粘着“神器贴”的口罩，还可能会引起打喷嚏等不适症状。

120万的抗癌药能“清零”所有癌细胞？

真相：目前只对特定癌症有效

“120万元一针的抗癌药能‘清零’所有癌细胞”……最近，类似消息在微信朋友圈刷屏，相关短视频也出现在社交媒体。那么，这到底是什么药？它真能“清零”癌细胞吗？

“售价120万的抗癌药指的是CAR-T疗法，其全称是‘嵌合抗原受体T细胞免疫疗法’。”中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会前任主任委员、南开大学人民医院肿瘤诊治中心主任王华庆介绍，T细胞也被称为T淋巴细胞，它就像我们身体内的“战士”，能察觉和消灭侵害人体的“敌人”。可癌细胞非常善于伪装，可以在一定时期内伪装成正常细胞，从而躲避T细胞的侦查。此时就需要为T细胞装上一个“探头”——CAR（肿瘤嵌合抗原受体），其可帮助T细胞准确识别并消灭癌细胞。

目前制造CAR-T细胞，需要从患者的血液中提取T细胞，并对其进行特定的基因修饰，增强其攻击和杀死癌细胞的能力。修饰后的T细胞经过大量培养后，再注射回患者体内，就成为了一群带“探头”的“超级战士”。

“CAR-T细胞在识别并黏附癌细胞的同时，还会诱导自体产生免疫应答进而消灭癌细胞。”王华庆表示，这样就可以在不损害免疫系统及其功能的情况下杀死癌细胞，而且能够有效避免癌细胞逃逸。

目前CAR-T疗法并非对所有肿瘤都有效，只针对特定癌症治疗，其主要被应用在复发难治性的B细胞淋巴瘤的治疗中，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤非特指型、原发纵隔大B细胞淋巴瘤、高级别B细胞淋巴瘤和滤泡性淋巴瘤转化的弥漫性大B细胞淋巴瘤。因此，网传“120万元一针的抗癌药能‘清零’所有癌细胞”的说法并不准确。

“弥漫性大B细胞淋巴瘤是常见的淋巴瘤亚型，占所有淋巴瘤的35%左右。其一旦复发，采取任何治疗手段效果都很差。”王华庆介绍，目前CAR-T疗法的出现，改变了这种状况，但即便使用这种方法也不能保证百分之百将此种癌细胞“清零”。

椰子油有助预防心血管疾病？

真相：饱和脂肪酸含量高于常见植物油

近年来随着生酮饮食的流行，椰子油突然火了起来。不仅许多明星和健身人士都在推荐食用椰子油，网上也流传着以椰子油为主要食用油的菲律宾人心血管疾病发病率远低于西方国家人群的例证。

对此，天津科技大学食品工程与生物技术学院教授王浩表示，椰子油是将椰子进行皂化、酸化、水洗、脱水制成。虽然椰子油也属于植物油，但其中的饱和脂肪酸含量高达80%到90%，含量远高于常见的其他植物油，如大豆色拉油（饱和脂肪酸含量15%）、花生油（饱和脂肪酸含量21%）、芝麻油（饱和脂肪酸含量16%）、橄榄油（饱和脂肪酸含量15%）。

过度摄取饱和脂肪是造成胆固醇、甘油三酯升高的主要原因，继而造成主动脉管腔狭小，产生主动脉粥样硬化，提升患冠心病的可能性。

王浩介绍，著名医学期刊《英国医学杂志》2016年曾发表了一项研究指出，过多摄入月桂酸（1种饱和脂肪酸）、肉豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸，都会增加患冠心病的风险。而椰子油中最主要的饱和脂肪酸就是月桂酸，占比达47%到54%，此外还包括18%的肉豆蔻酸、10%的棕榈酸、2%的硬脂酸等。

“可以说，目前没有足够的科学证据表明，椰子油具有保护心脑血管的作用。同时世界卫生组织、美国国家医学研究院、美国心脏协会等研究机构，都建议限制饱和脂肪酸的摄入量。”王浩建议，消费者既不要迷信椰子油的保健功效而大量长期摄入，也不要全盘否定椰子油。椰子油作为天然食物，也是均衡饮食的一部分，大多数人正常摄取不会有太大问题。

天鹅挥击翅膀能轻易致人骨折？

真相：禽类骨头是中空的，强度不大

近日，一只黑天鹅落在天安门广场上，随后被北京野生动物救护中心工作人员接走。

此事引发众多网友的兴趣，随后社交媒体上开始流出“人鹅大战”的搞笑视频，视频中人被家鹅追着满街跑。有人借此传出，天鹅挥击翅膀可轻易致人骨折的说法，事实究竟如何呢？

首先，不得不说，天鹅还真是“鹅中的战斗机”，其战斗力比普通家鹅强得多。拿常因为袭击人和动物上热搜的疣鼻天鹅来说，其体重是家鹅两倍，翼展能达到两米多。而且天鹅的飞行能力很强，翅膀有力量，打起架来绝对不落下风。

虽然体型巨大的天鹅扑腾起来气势逼人，但对于成年人来说，天鹅的攻击并不会直接导致非常严重的伤害。“天鹅挥击翅膀可轻易致人骨折”的说法，显然有些夸大其词了。

鸟类能自如飞翔，原因之一就是骨骼的中空结构让体重更轻，但这同时也会降低骨头的强度。而人类的骨骼由骨皮质和骨松质组成，普通骨骼的摩氏硬度可达到4到5（金刚石的摩氏硬度为10）。因此，就算天鹅挥起翅膀，给我们重重一击，那先骨折的也是天鹅，而非人类。在很多天鹅伤人事件中，多数情况下都是人类受到天鹅的攻击，自己摔倒而受伤，并没有因天鹅攻击而直接致人骨折的案例。

不过，天鹅也并非“蛮不讲理”的动物，只有触碰到它们的“底线”——孩子和家，才会激怒它们，让它们大打出手。天鹅父母照顾宝宝都是亲力亲为，当它们觉得宝宝受到威胁，就会舍命相搏。同时，天鹅还有一定的领地意识，一旦进入了它们的警戒范围，也可能引起攻击行为，比如湖、河、池塘等处。

当人们看到天鹅弯曲脖子，立起身子稍微张开翅膀，并且盯着你发出“嘶嘶”的声音，就表明你可能踩到了它们的“底线”，此时最好赶紧离开，以免和天鹅发生正面冲突。

最后，专家特别提醒，虽然天鹅的攻击力有限，但也不建议大家与其亲密接触，在观赏鸟类时应保持安全距离。

(责编：赵超、陈键)