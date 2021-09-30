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共享数字经济红利——2021年世界互联网大会成果丰硕

张亚雄
2021年09月30日08:04 | 来源：光明日报
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原标题：共享数字经济红利

　　9月28日，为期三天的2021年世界互联网大会乌镇峰会落下帷幕。当乌篷船依旧在桨声欸乃中浮动轻摇之时，乌镇——这个有着千年建镇史的水乡，与数字文明的精彩邂逅已经通过互联网这条信息高速公路传向远方。众多高新技术成果在这里集中展现，精妙的演讲和观点也在网络空间里随处可见。

　　智能巡检机器人、无人驾驶大巴、互联网超算中心、憨态可掬的网络名人机器牛……作为世界互联网大会的重要板块，“互联网之光”博览会聚焦全球数字技术前沿动态，集中展现了云计算、大数据、人工智能、区块链、网络安全等领域的新技术、新产品，以及经济、社会、政府等各领域各行业数字化改革的最新应用成果，吸引300余家中外知名企业和机构参展。

　　在9月26日举行的2021年“世界互联网领先科技成果发布活动”上，5G、量子计算、高端芯片、高性能计算机、基础操作系统及智能制造等互联网多个相关领域的14项国内外有代表性的领先科技成果脱颖而出。

　　“创新是推动科技发展的不竭动力，是推动人类社会进步的重要力量。”中国工程院院士邬贺铨说。

　　HarmonyOS鸿蒙操作系统，人工智能驱动的重大疾病动态画像新技术和远程高效防治系统，5G独立组网（SA）端到端系统方案、国际标准及组网技术，安全可靠可控的新一代人工智能平台等最新成果，展现了全球数字发展的强大活力。

　　互联网已深深融入人类社会的方方面面，并且持续发挥着重要作用。9月26日，中国网络空间研究院发布《中国互联网发展报告2021》蓝皮书和《世界互联网发展报告2021》蓝皮书。作为第五次发布的世界互联网大会重要理论成果，两本蓝皮书在保持框架内容稳定性的同时，注重继承上的创新，更加聚焦把握时代主题和任务主线，更加关注呈现鲜活经验和创新做法。

　　《中国互联网发展报告2021》蓝皮书指出，截至2021年6月，中国网民规模达10.11亿人，互联网普及率达到71.6%。《世界互联网发展报告2021》蓝皮书则立足全球视野，聚焦全球互联网发展实践新技术、新应用、新发展、新问题，对全球互联网发展情况和面对的问题进行了系统梳理。

　　自2019年以来，“直通乌镇”全球互联网大赛已连续成功举办三届，集聚了一大批互联网青年人才参与，持续吸引近20个国家上千个项目参加，越来越成为得到全球业界广泛关注的高端赛事。由杭州亚组委牵头浙江移动等合作伙伴共同参与的“杭州亚运会：泛5G智能场馆赛事应用”项目在总决赛中成功斩获一等奖。杭州移动智能亚运主管柳亚俊表示：“5G作为近年来备受瞩目的通信技术，专题赛的角逐异常激烈。我们将充分运用5G技术，为将杭州2022年第19届亚运会办成一届‘中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈’的体育文化盛会贡献力量。”

　　作为2021年世界互联网大会的新设项目，“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例集发布暨精品案例展示活动得到了参会嘉宾的一致关注。伏羲智库、中国国家博物馆、中国南方航空集团有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、国家广播电视总局、华为技术有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司等12家机构选送的“跨国工作组共同制定域名根服务器中文字符生成规则”“全球博物馆珍藏展示在线接力”等12个理念契合度高、社会价值突出、国际影响力大的国际合作代表性项目入选精品案例。

　　“当前科技正在发挥前所未有的重大作用，思科也将继续坚定致力于成为中国企业和社区的合作伙伴。”思科董事长、首席执行官罗卓克说，“我们相信，全球经济将更加强劲。”

(责编：赵超、陈键)

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