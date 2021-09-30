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九部委发文加强互联网信息服务算法综合治理

王思北
2021年09月30日08:05 | 来源：光明日报
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原标题：九部委发文加强互联网信息服务算法综合治理

　　国家互联网信息办公室、中央宣传部、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局等九部委近日印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》，加强互联网信息服务算法综合治理，促进行业健康有序繁荣发展。

　　近年来，互联网信息服务算法在加速互联网信息传播、繁荣数字经济、促进社会发展等方面发挥了重要作用。同时，算法不合理应用也影响了正常的传播秩序、市场秩序和社会秩序，给维护意识形态安全、社会公平公正和网民合法权益带来挑战。对此，意见提出，利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。

　　意见明确，企业应强化责任意识，对算法应用产生的结果负主体责任。同时，将着力解决网民反映强烈的算法安全问题，对算法监测、评估、备案等工作中发现的，以及网民举报并查实的涉算法违法违规行为，予以严厉打击，坚决维护互联网信息服务算法安全。

　　意见还要求，防范算法滥用风险。维护网络空间传播秩序、市场秩序和社会秩序，防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为，防范算法滥用带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患。

(责编：赵超、陈键)

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