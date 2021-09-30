原标题：物联网发展提速！2023年底在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施

新华社北京9月29日电（记者张辛欣）记者29日从工信部获悉，工信部等八部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。

物联网是以感知技术和网络通信技术为主要手段，实现人、机、物的泛在连接，提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施。随着经济社会数字化转型和智能升级步伐加快，物联网已经成为新型基础设施的重要组成部分。

近年来，我国加快推进物联网发展。天眼查数据显示，物联网相关企业共计60万余家，2016年至2020年间，5年复合增长率达到46.76%。聚焦感知、传输、处理、存储、安全等重点环节，加快关键核心技术攻关的同时，依托更广泛的连接，应用场景积极拓展。

轻轻一点，在家就能快速“接通”医生，基于“微医通”等智能终端，面向家庭场景的“智能家庭医院”模式逐渐清晰；依托传感技术和软硬件设备，覆盖“防、诊、治、管、健”等智能化的社区健康管理体系应用于实践……2021年世界互联网大会乌镇峰会上，展示了诸多基于物联网的应用场景。

行动计划明确，以社会治理现代化需求为导向，积极拓展应用场景；以产业转型需求为导向，推进物联网与传统产业深度融合；以消费升级需求为导向，推动智能产品的研发与应用。推动交通、能源、市政、卫生健康等传统基础设施的改造升级，将感知终端纳入公共基础设施统一规划建设。在智慧城市、数字乡村、智能交通等重点领域，加快部署感知终端、网络和平台。

到2023年底，突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式，导出一批赋能作用显著、综合效益优良的行业应用，构建一套健全完善的物联网标准和安全保障体系。

(责编：赵竹青、陈键)