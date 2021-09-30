原标题：“一企一策”为高新区发展再添动力

“在税务部门的帮助下，企业享受到多项税费优惠，减轻了我们的资金压力。”近日，清远某农业科技负责人黄先生为高新区税务“一企一策”精细服务点赞。

今年以来，按照“精细服务”的要求，清远市高新区税务局围绕贯彻落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》，结合“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，根据重点项目行业和建设特点，创新推出了省市重点建设项目“一企一策”服务制度，为重点项目建设企业提供全环节、个性化的管家式税收服务，帮助破解各类涉税难题，为经济高质量发展保驾护航。

“一对一”解疑惑，“手把手”教操作

源潭镇新马乡村振兴样板区项目是清远承担国家城乡融合发展试验任务项目之一，也是清远市委推进清远高质量发展十大行动之一。

该项目在建设初期就迎来了自己专属的税务首席联络员团队。该团队以“首席联络员+政策辅导团队”“分局领导+业务骨干”为服务管理架构，形成以首席联络员为前端、分局领导统筹、项目团队为后端的“1+1+N”多维度服务梯队，专注于企业的多元化涉税诉求，及时做好线上线下精准优惠税费政策宣传辅导，将政策红利转化为乡村发展动力。

高新区税务局精准对接重点项目企业需求，快速响应，除了“点对点”解疑惑，还有“手把手”教操作，让重点项目建设发展更放心、省心。

忠华·广清中大时尚科技城和广东忠华棉纺纱交易市场是清远市加速“广清一体化”“入珠融湾”的省级重点建设项目，致力打造大湾区时尚产业智能制造群体和华南地区乃至全国最大的棉纱交易中心。

为助力企业稳健起步，高新区税务局为项目提供从立项、开工建设等环节的全程服务，及时推送增值税、房土两税优惠政策；指导企业税费申报；建立企业服务档案，全面掌握税收收入情况，及时为项目建设扫清障碍。做好“容缺受理”服务，为企业减负提速等。2020年至今，广东忠华棉纱交易市场有限公司共享受各项税费减免约555万元和增值税增量留抵退税额约577万元。

“一站式”响应 增强企业获得感和满意度

“‘一对一’式的税务服务给项目建设提供了快捷高效、精细化的服务，非常好。”不少企业为高新区税务的创新举措点赞。

中国南部物流枢纽园区作为广清空港现代物流产业新城核心启动区，是广东省重点建设项目、清远与广州共建综合型现代商贸物流产业的平台，推动区域一体化协调发展。

该项目建设周期相对较长、资金量较大，跨区域经营模式下财务核算涉及事项较多，高新区税务局及时开通绿色办税通道，持续为企业提供全税种、全业务、全方位的政策服务，“一站式”响应项目建设单位涉税诉求，确保企业困难问题“件件有着落、事事有回音”，项目纳税人政策红利应享尽享，增强在重点项目企业的获得感和满意度。

该区税务局还根据项目实际情况，编制了《税费一本通政策汇编》和《清远市城乡居民基本养老保险参保缴费宣传单》等宣传资料，精准推送给园区进驻企业，目前已吸引中国邮政速递物流、阿里巴巴沃天下（主要承接小米优品的业务，产品包括小米手机、智能家电）、立白高姿化妆品等知名企业进驻。

高新区税务局相关负责人介绍，“一企一策”背后有一支专业的服务团队在支撑。主要为重点项目提供量身定制的税务支持，把业务延伸到重点项目的家门口，运用税收大数据助力重点项目建设，为企业提供纳税服务，进行“点对点”讲政策、“手把手”教操作、“一对一”解疑惑，“一站式”响应项目建设单位涉税诉求，并接受企业的评价反馈不断优化完善办税服务，以增加纳税企业的获得感和满意度。下一步，高新区税务局还将持续推进各个重点项目“一企一策”服务制度落实，力争取得更大实效。（黄剑琴 植彩霞）

(责编：赵竹青、陈键)