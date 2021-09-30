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助力能源结构调整 电池储能或迎新机遇

2021年09月30日08:09 | 来源：科技日报
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原标题：助力能源结构调整 电池储能或迎新机遇

近期，国家发改委发布了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，9个省（区）能耗强度同比不降反升，10个省份能耗强度降低率未达到进度要求。文件要求各地采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。能源安全问题的凸显，倒逼能源结构加快调整，清洁能源技术正迎来广阔的发展空间。

根据中电联报告，今年上半年，全国规模以上电厂发电量38717亿千瓦时，同比增长13.7%。全口径并网风电和太阳能发电量同比分别增长44.6%和24.0%,水电、核电、风电、太阳能发电累计发电量同比增长10.2%。数据说明，在“2030碳达峰、2060碳中和”目标下，我国持续高度重视发展清洁能源，推动清洁能源的加快发展，上半年风电、光伏等清洁能源生产大幅增长，清洁能源的替代趋势已经形成。同时，煤电占比超过七成，清洁能源的替代空间非常广阔，发展的潜力巨大。随着风电、光电等清洁能源规模化接入电网，储能在未来电力系统中将发挥越来越重要的作用。

我国产业界较早关注到电池储能领域的潜力，2008年到2013年，比亚迪完成了储能核心技术研发，通过国家电网张北风光储电站、南方电网宝清电站、中广核核岛应急储能电站等示范项目，证明了电池储能技术的安全可行性。2013年来，通过在全球进行大规模商业化推广，形成了各种应用场景下的盈利模式，目前全球总销量已超过1.7GWh。其新一代电网级储能产品，相比上一代风冷集装箱而言，单位面积能量密度又提高了90%。

2020年以来，从中央到地方政府出台了不少政策文件，要求或鼓励可再生能源发电项目搭配一定比例的储能。今年7月23日，国家发改委、能源局印发了《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确，到2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000 万千瓦以上；到2030 年，实现新型储能全面市场化发展。据统计，从2020年底的3.28GW到2025年的30GW，未来5年，新型储能市场规模将扩大到目前水平的10倍，年均复合增长率超55%，储能正迎来前所未有的大好发展形势。

(责编：赵竹青、陈键)

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