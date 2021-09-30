原标题：世界互联网大会隐私计算“黑科技”亮相

9月26日至28日，2021世界互联网大会在乌镇召开，本次大会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，“基于隐私计算的互联网数据安全协作方案与应用案例”受到广泛关注。

近年来，大数据、人工智能、云计算等数字技术蓬勃发展，新技术带来了新业态和新的增长，然而，隐私泄露、网络欺诈、流量欺诈等现象的存在也成为了数据要素健康流通的阻碍，为互联网的治理带来挑战，因此，构建一个安全的数据协作技术环境具有极大的紧迫性，而隐私计算工程可以在数据不泄露的前提下，对数据进行计算并得到计算结果，在创造更好的数据底层环境的同时，体现数据深层价值，深入推动行业传统数据业务转型。

在大会“网络安全主题新技术新产品论坛”上，“基于隐私计算的互联网数据安全协作方案”发布，并展示了由数牍科技参与研发和运营，中国信通院和中国商务广告协会联合三大电信运营商推出的匿名反欺诈ID解决方案ONEID。

当下，流量欺诈灰产深埋在海量的数据高频交互中，刷量行为可以高度模拟真实用户的操作，使得广告主无法针对不同渠道效果进行有效评估，不论是监控方、广告主还是媒体平台，都需要一个中立的第三方，在充分保障用户隐私和数据安全的前提下，提供可信的流量反欺诈技术支撑。

“ONEID提供匿名反欺诈ID服务，给广告主提供一个统一的、可信的标准，衡量不同渠道的效果、进行流量反欺诈的评估。”数牍科技副总裁范翔表示。具体来讲，ONEID有效识别虚假设备，严防虚假设备模拟的广告曝光、广告点击等行为，断绝虚假流量。目前，ONEID支持运营商三网移动网络设备识别，整个过程基于网络实现，不依赖操作系统，并且无需嵌入SDK。

在当前移动互联网面临的ID困境和数据合规困境中，匿名ID体系+隐私计算技术可以引导整个行业向更加满足个体隐私保护的方向发展。范翔表示，首先基于ONEID的匿名化、定期更新和不可逆属性，在数据协作中不留存任何不可变更的标识信息，同时通过隐私计算处理的信息在传输时为无法识别出特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的匿名信息，隐私计算+匿名ID体系可以让企业的原始数据不出库以及充分保证数据安全的情况下，进行双方的联邦学习建模和多方安全计算，实现一个安全可靠的数据协作模式。

在本届互联网大会中，我国自主研发的隐私计算平台Tusita也在大会“互联网之光”博览会中亮相。基于自主研发的联邦学习建模、多方安全计算框架及大数据系统，该平台已实现了包括多方安全匹配、多方数据分析、多方数据清洗、多方安全建模及报告、多方安全预测、数据匿名查询、ID隐私融合等的全流程多方隐私计算。Tusita已具备工业级落地能力，目前已在电信、金融、消费品、政务等多个领域中进行应用。

专家表示，“明文数据不出库、用法用量可监管”的隐私保护技术服务不仅能够深入推动互联网、金融等行业传统数据业务转型，助力政府间、政企间和企业间进行安全高效的数据协作，还能够助力监管主体更加便捷、柔性的对数据要素市场进行整体的监管、调控。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)