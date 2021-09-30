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国家计算机病毒应急处理中心监测发现十六款违法移动应用

2021年09月30日08:12 | 来源：新华网
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原标题：国家计算机病毒应急处理中心监测发现十六款违法移动应用

　　新华社天津9月29日电（记者张建新）国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现16款移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

　　1、App以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意，涉嫌隐私不合规。涉及2款App如下：

　　《你定旅行》（版本2.0.39，乐商店）、《婚语》（版本5.0.1，魅族应用商店）。

　　2、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及16款App如下：

　　《若途旅行》（版本7.0，安智市场）、《畅游+》（版本2.16.9，酷安网）、《嗨走旅行》（版本3.6.2，乐商店）、《你定旅行》（版本2.0.39，乐商店）、《乡邻》（版本4.2.2，乐商店）、《玩两天》（版本1.3.2.9，乐商店）、《车有料》（版本4.4.3，魅族应用商店）、《房车生活家》（版本4.5.2，魅族应用商店）、《婚语》（版本5.0.1，魅族应用商店）、《图曰》（版本2.7.1，魅族应用商店）、《MOO音乐》（版本2.3.2.2，魅族应用商店）、《青书学堂》（版本21.8.0，搜狗手机助手）、《货车定位》（版本2.4.25，搜狗手机助手）、《汽车街》（版本2.9.5，搜狗手机助手）、《喔图闪传》（版本5.0.3，豌豆荚）、《QQ音乐》（版本10.16.5.10，豌豆荚）。

　　3、App向第三方提供个人信息未做匿名化处理，涉嫌隐私不合规。涉及1款App如下：

　　《房车生活家》（版本4.5.2，魅族应用商店）。

　　4、App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及6款App如下：

　　《若途旅行》（版本7.0，安智市场）、《嗨走旅行》（版本3.6.2，乐商店）、《乡邻》（版本4.2.2，乐商店）、《玩两天》（版本1.3.2.9，乐商店）、《汽车街》（版本2.9.5，搜狗手机助手）、《喔图闪传》（版本5.0.3，豌豆荚）。

　　5、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及4款App如下：

　　《车有料》（版本4.4.3，魅族应用商店）、《MOO音乐》（版本2.3.2.2，魅族应用商店）、《货车定位》（版本2.4.25，搜狗手机助手）、《汽车街》（版本2.9.5，搜狗手机助手）。

　　6、未建立公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及4款App如下：

　　《畅游+》（版本2.16.9，酷安网）、《图曰》（版本2.7.1，魅族应用商店）、《青书学堂》（版本21.8.0，搜狗手机助手）、《货车定位》（版本2.4.25，搜狗手机助手）。

　　针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动App，同时要注意认真阅读App的用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。

(责编：赵竹青、陈键)

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