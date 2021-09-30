人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

千方百计做好迎峰度冬电气保供

金观平
2021年09月30日08:12 | 来源：经济日报
小字号
原标题：千方百计做好迎峰度冬电气保供

　　近期，全国多地出台限电措施，局部地区还出现了居民用电被拉闸断电的情况，引发了人们的担忧：今冬明春的电力、天然气供应有保障吗？如何未雨绸缪做好迎峰度冬的用电用气供应？

　　经济社会平稳运行离不开稳定的能源保障。今年以来，我国经济延续稳步恢复态势，工业生产恢复较快，用电量较去年同期有明显增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，今年前8个月，全国全社会用电量54704亿千瓦时，同比增长13.8%。得益于多种能源的协同发力，我国顺利度过了迎峰度夏的高负荷用能考验。

　　进入8月份以来，煤炭价格持续上涨，明显推高了火电企业的运营成本，导致许多火电企业发电意愿不足，再加上秋季停机检修、电网维护等因素，一些地方出现了结构性缺电状况。预计冬季到来后，这种结构性缺电现象可能还会在更大范围内出现，势必对生产生活带来不利影响。此外，多个省份因未完成“能耗双控”目标而选择主动限电，进一步加剧了电力供需的失衡。

　　对此，各地应密切跟踪电力供需形势的变化，提前做好今冬明春电热供需关系的研判分析，持续关注经济发展、天气变化等对用电用气的影响，尤其要高度重视用电用气负荷在高位运行时的波动情况及趋势走向，持续深化电力需求侧管理，对可能出现的供需缺口做到心中有数，进一步细化和滚动调整应急保供方案，千方百计、精打细算做好电、热等民生商品的稳定供应。

　　在生产端，要着力提升各类能源发电保供能力，推动新增清洁能源尽快投产运行，鼓励水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源电力多发满发，优化发电机组检修和保障火电机组燃料供应，着力提升各类电源顶峰发电的能力，确保各类电源“能并尽并、能用尽用”。在消费端，要不断提升对市场化需求的响应能力，落实优先保供制度，精细化实施有序用电，确保居民、农业、重要公用事业和公益性服务等用电供应，全力守住民生用电底线。

　　此外，还要充分发挥大电网优势，强化资源优化配置，坚决守住电网安全生命线。要着力提升电网资源优化调度能力，提升电力系统灵活性调节能力，做好负荷预测，科学安排电网运行方式。坚持全网“一盘棋”，加大余缺调剂力度，在充分发挥跨区跨省通道输送能力的基础上，积极推进抽水蓄能电站和新型电化学储能开发建设，加强应急备用和调峰电源能力建设，提高电力应急保障能力。

　　值得关注的是，东北地区发电供热用煤中长期合同近日已集中签署，此举标志着东三省发电供热用煤率先实现直保全覆盖。下一步，要继续发挥好煤炭中长期合同在电力供给保障中的“压舱石”作用，尽快实现对所有发电供热用煤的中长期合同全覆盖，确保广大人民群众温暖过冬。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：有信心有能力做好冬季电力保供
　　人民网北京9月29日电 （申佳平）“今年冬季全国总装机将达到24亿千瓦左右，同比增加约2亿千瓦，有效顶峰负荷将再提高6000万千瓦以上，顶峰发电能力可以超过12亿千瓦以上，全国最大发电能力能够保障最高用电负荷需求，我们有信心有能力做好冬季电力保供。”近日，国家发展改革委经济运行调节局负责人回答记者问时作出如上表述。…
人民银行开展50亿元CBS操作 增强金融服务实体经济能力
　　人民网北京9月29日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，人民银行今日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。 本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标，中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部