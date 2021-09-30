金观平

原标题：千方百计做好迎峰度冬电气保供

近期，全国多地出台限电措施，局部地区还出现了居民用电被拉闸断电的情况，引发了人们的担忧：今冬明春的电力、天然气供应有保障吗？如何未雨绸缪做好迎峰度冬的用电用气供应？

经济社会平稳运行离不开稳定的能源保障。今年以来，我国经济延续稳步恢复态势，工业生产恢复较快，用电量较去年同期有明显增长。中国电力企业联合会发布的数据显示，今年前8个月，全国全社会用电量54704亿千瓦时，同比增长13.8%。得益于多种能源的协同发力，我国顺利度过了迎峰度夏的高负荷用能考验。

进入8月份以来，煤炭价格持续上涨，明显推高了火电企业的运营成本，导致许多火电企业发电意愿不足，再加上秋季停机检修、电网维护等因素，一些地方出现了结构性缺电状况。预计冬季到来后，这种结构性缺电现象可能还会在更大范围内出现，势必对生产生活带来不利影响。此外，多个省份因未完成“能耗双控”目标而选择主动限电，进一步加剧了电力供需的失衡。

对此，各地应密切跟踪电力供需形势的变化，提前做好今冬明春电热供需关系的研判分析，持续关注经济发展、天气变化等对用电用气的影响，尤其要高度重视用电用气负荷在高位运行时的波动情况及趋势走向，持续深化电力需求侧管理，对可能出现的供需缺口做到心中有数，进一步细化和滚动调整应急保供方案，千方百计、精打细算做好电、热等民生商品的稳定供应。

在生产端，要着力提升各类能源发电保供能力，推动新增清洁能源尽快投产运行，鼓励水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源电力多发满发，优化发电机组检修和保障火电机组燃料供应，着力提升各类电源顶峰发电的能力，确保各类电源“能并尽并、能用尽用”。在消费端，要不断提升对市场化需求的响应能力，落实优先保供制度，精细化实施有序用电，确保居民、农业、重要公用事业和公益性服务等用电供应，全力守住民生用电底线。

此外，还要充分发挥大电网优势，强化资源优化配置，坚决守住电网安全生命线。要着力提升电网资源优化调度能力，提升电力系统灵活性调节能力，做好负荷预测，科学安排电网运行方式。坚持全网“一盘棋”，加大余缺调剂力度，在充分发挥跨区跨省通道输送能力的基础上，积极推进抽水蓄能电站和新型电化学储能开发建设，加强应急备用和调峰电源能力建设，提高电力应急保障能力。

值得关注的是，东北地区发电供热用煤中长期合同近日已集中签署，此举标志着东三省发电供热用煤率先实现直保全覆盖。下一步，要继续发挥好煤炭中长期合同在电力供给保障中的“压舱石”作用，尽快实现对所有发电供热用煤的中长期合同全覆盖，确保广大人民群众温暖过冬。

(责编：赵超、陈键)