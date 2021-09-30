陈果静

原标题：房地产市场“两维护”并非急转弯

近期召开的中国人民银行货币政策委员会2021年第三季度例会在谈到房地产市场时，提出了“两维护”，即维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。这是近年来央行货币政策委员会季度例会上首次提及房地产市场，尤其是在近一段时间房地产市场信用风险事件增多的背景下，引发市场的高度关注。

随着房地产行业进入深度调整期，个别房企项目停工、资金链吃紧、因经营困难寻找战略投资方的消息不时传出，涉及的既有地方房企，也有头部房地产企业。再加上近期部分房企大幅降价销售回笼现金，部分城市出台了“限跌令”，种种消息引发了各方对房地产市场的担忧。

在此次货币政策例会提出“两维护”后，有人提出，这是不是意味着房地产信贷会“大放水”，房企还能重走高杠杆和高负债的老路？

需要认清的是，上述提法并不代表房地产金融政策会“急转弯”，更不代表房地产行业融资环境会大幅宽松。货币政策委员会例会提出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持宏观杠杆率基本稳定。同时，强调坚持把服务实体经济放到更加突出的位置，这意味着货币政策仍将“稳”字当头，不会大水漫灌。再加上近年来，央行多次重申“房住不炒”定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期。监管部门先后通过“三道红线”和房地产贷款集中管理制度，分别从房企和银行两端发力，为房地产行业“挤泡沫”。这一系列举措表明，房地产金融政策仍将保持定力，保持连续性、一致性和稳定性。

但是，对于潜在风险仍然需未雨绸缪。房地产行业体量大、产业链长，在金融体系中也占据了不少的分量。正因如此，近期市场对于房地产市场风险引发银行不良贷款增多的担忧较为集中。

2020年，央行对1550家银行进行压力测试的结果显示，大中型银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较强。从整体看，当前，金融风险趋于收敛，金融业总体平稳健康发展，金融机构总体运行稳健，宏观政策工具充足，监管体制比较健全，防范化解金融风险经验丰富，金融系统有能力、有信心、有条件战胜各类挑战。也需要注意到，央行在压力测试中还显示，部分中小银行的抵御能力较弱，同时提示，房地产贷款等领域风险值得关注。

这就要求有关部门要高度关注房地产企业的经营状况，针对房地产行业建立风险预警机制，监测市场舆论动向，强化对市场预期的前瞻性指引，防患于未然，切实维护好房地产市场的健康发展。

(责编：赵超、陈键)