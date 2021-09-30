孙山 姚奕鹏

原标题：九成受访者网购会查看差评

网购时想给差评，又担心引来不必要的麻烦。还有的时候，商品差评被隐藏起来，很费劲才能找到。你遇到过这样的情况吗？近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1538名受访者进行的一项调查显示，97.3%的受访者网购时会看评论，90.5%的受访者会特意查看差评。受访者中，男性占35.4%，女性占64.6%。

97.3%受访者网购时会看评论

暨南大学研究生高云（化名）平时网购时，会留意评论数，还会关注网友的提问内容和买家发的实物图，“买家秀与卖家秀有时差别很大”。

“大段大段的评论以及‘无脑吹’，一看就是刷的。”兰州大学研究生袁小红（化名）网购时几乎必看评论，“尤其会看带图片的，还有买家秀”。

数据显示，97.3%的受访者网购时会看评论。

“像有些商品的好评，连背景图都一样，肯定是刷出来的。”在北京上学的90后张富尧说，有些刷的好评比较容易看出来，刷好评一般会规定发几张照片，评论多少字以上，连追评都有要求。“差评更好区分。一般真正不满意给差评的，买家通常会放出图片或者跟客服聊天的截图，没有证据还鸡蛋里挑骨头，通常是刷的”。

“有些买家发的照片，明显就是模特照的，应该是刷单的。”高云说，像服装等商品，如果有刷单、刷评论的情况，自己还能分辨，但其他的就比较困难了。

调查中，33.6%的受访者表示自己能分辨出评论的真假，刷的好评一眼就能认出；55.9%的受访者表示基本看得出，但也上过当；还有10.5%的受访者表示不能。

90.5%受访者会特意查看差评

数据显示，遇到不满意的消费体验时，12.6%的受访者表示每次都会打差评，75.6%的受访者偶尔会，还有11.9%的受访者从来不会。

高云说自己曾接触过刷单，需要自己先支付，商家再把钱转给自己，操作过程非常麻烦。“对方会先发来一个图片，比如需要刷一个粉色的雨伞，要去搜关键词，从列表中找出商家店铺的主图，然后浏览页面、评论区，加入购物车等，有的商家还要求货比三家、先浏览其他的店铺，这样后台数据才正常”。

住在四川宜宾的90后李一在上学时也接触过刷单，但因为嫌垫钱风险大就没做，“我一个室友被骗了1万多元”。

“感觉现在刷评论很普遍。像发上来一些很精致的图片，通篇夸赞以及当天就追评的，可能就是刷的。”住在湖北荆州的90后刘修（化名）说，在网购时会特意去查看差评。“为了了解商品存在的问题，看看是否可以接受”。

李一表示，自己也会在网购时特意查看差评，“因为现在好多好评是刷出来的，除了恶意差评，一般差评倒反映了真实情况”。

数据显示，90.5%的受访者会特意查看差评。

“差评数量很关键，如果差评很多，我就直接放弃了。当然也会看内容，看看差评的内容是否是我不能接受的缺点。”袁小红觉得现在刷单现象非常普遍，包括一些博主的测评也有水分，影响了消费者的判断。

“买之前先去实体店探店，亲身体验后再入手也不迟。”张富尧认为，买相同类型的产品要货比三家，尽量去旗舰店购买，价格可能会贵一些，但有积分抵现或者换购活动，算下来花费差不多，而且售后有保障。

(责编：赵超、陈键)