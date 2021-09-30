原标题：下一代互联网：从“尽力而为”走向“使命必达”

9月27日，由中国科学院主办的“下一代互联网论坛”在“2021年世界互联网大会乌镇峰会”举办。清华海峡研究院智能网络计算实验室主任沈寓实在论坛上表示，下一代互联网的本质趋势是将从“尽力而为”的不确定网络发展成为“使命必达、说到做到”的确定性网络，将以“算-网-存”深度融合、“空-天-地”广泛连接、“云-边-端”多级协同为核心特征，逐步构建一个“万物互联、智慧内生、安全可控、跨越时空”的、物理和网络空间深入融合并交互创造的“元宇宙”新世界。

沈寓实表示，互联网自诞生半个多世纪以来对人类社会产生了深远影响，目前正在从信息互联网、消费互联网阶段，全面进入到工业互联网、产业互联网和价值互联网阶段。工业互联网平台是工业全要素、全产业链、全价值链连接的枢纽，是工业资源配置中心。工业互联网对高可靠性要求极高，不管是工业制造、应急管理，还是自动驾驶、远程医疗等等，都可谓“使命必达”、“人命关天”；同时，各个工业企业和场景需求千差万别，需求更加碎片化，消费互联网的所谓“大数定律”、“黑洞效应”不再适用。同时，人类正在进入人-机-物三元融合的万物智能互联时代，持续发展的创新业务需要网络基础设施提供巨连接、高吞吐、低时延、高可靠、高安全的数据传输与计算服务，这些都给互联网体系结构带来了根本性的挑战和发展机遇。

“使命必达”的未来网络将提供五个维度的内生能力：第一，最广泛的全连接能力，即任何时刻、任何地点的人、机、物的互联互通能力，这不仅包括人类本身，以及数以亿计的终端设备，也包括物理空间的全部事物和亿万生命体，甚至包括生命体的精神世界。第二，超低延时或零延时的沉浸式实时互动能力，即用户在各类场景的服务请求都能以最快的速度得到满足，尤其在车路协同、远程医疗场景中，超低延时本身就是生命线。第三，全面支撑通用智能和泛在智能的能力，即算力、算法通过网络到达互联网的任何一个角落，为用户及各类终端提供智能计算服务。第四，内生安全和可控可靠的能力，安全能力将成为未来网络的基础性能力，提供具备主动免疫的内生安全，确保全维度的安全可控。第五，开放兼容的生态能力，未来网络将继承互联网的开放基因、协同基因，以开放的态度博采众长，在“使命必达”的未来网络底座上构建丰富的崭新世界。

关于如何构建“使命必达”的下一代互联网？沈寓实从科技发展的角度，提出了四点未来创新趋势。首先，下一代网络将是计算、存储和通信三大基础性资源在资源日益丰盛的趋势下不断深度融合的过程。第二，下一代网络将采用“云-边-端”、“空-天-地”多级协同的构架，边缘智能将催生超级应用。第三，下一代网络将是以视频智能为主、且向下兼容语音和文本类信息的大一统网络。第四，下一代网络必须是内生安全的价值互联网。

“下一代网络的构建，首先是一个科学技术问题，但又远不止是一个科学技术问题，而是一个事关人类未来去向的综合性问题。”沈寓实表示，未来网络是一个数字世界与现实世界不断融合、互动创造的崭新世界，将是人类赖以生存的第二空间，其涉及的科技政策与法律法规、科技伦理、科技向善、科技与自然和谐共生等问题，都是需要关注和解决的。人类虽然拥有创造数字世界的能力，但对其的理解依然是混沌的，数字社会如何治理、隐私如何保护、数据权属如何界定等一系列问题在等着我们去解决。只有在技术创新的基础上同步关注社会伦理问题，才能构建一个可持续健康发展的网络新世界。

(责编：赵竹青、陈键)