原标题：智能应急装备大赛展示消防“新绝招”

作为2021中关村论坛的系列活动之一，首届全球智能应急装备大赛颁奖仪式9月28日在中关村国家自主创新示范区展示中心举行。几天前，在北京房山区周口店镇，20家企业进行了真刀真枪的实战比拼，经过无人机定点抛投、机器人侦查越障、灭火救援等科目的考核，决出了大赛一、二等奖和优胜奖。

“无人机比传统消防车来灭火的速度要快得多，也就是说，在高层建筑火灾还没有形成‘烟囱效应’时就被扑灭了，同时还非常精准灭火、无人机可随时调整方位或增援。”在无人机高层灭火实战演示中获得一等奖的重庆中岳航空董事长曹兵介绍说，参与演练的高层消防无人机，每架标准载荷能力为25-50千克，10秒钟可升至百米高度，在空中续航时间为20分钟。

据了解，针对100米以上的超高楼层，也可以利用无人机扑灭火场。高层消防无人机有‘一车二飞机’‘一车两机’系统，主要装备两架无人机、大容量水箱、泡沫系统、消防炮系统、发电装置、现场照明、物资救援弹等。

这种救援弹内有抗800摄氏度高温的防火服、氧气面罩、灭火毯等，其重量达10千克。还有百米高空发射水带技术，先破窗后，把地面接通水桩的百米长水带龙头发射进火灾现场，然后呈扇形喷射，也可喷射泡沫，这样在灭火同时还可解救屋内的人员。

“希望今后无人机能成为都市高层建筑的‘护身符’，一旦出现火情，消防无人机能以最快速度飞抵现场，保护好人们群众的生命财产安全。”曹兵表示。（薛成毅）

(责编：赵竹青、陈键)