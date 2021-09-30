张涛

原标题：反科学营销岂能“吹牛不上税”

据报道，近日广西南宁隆生达发电力科技有限公司宣布研发出一款“突破能量守恒定律”的电机组，称该技术“不需要任何外力、不受任何外界干扰，只利用自身储存电源启动，就能源源不断地发电和输送电”。该公司官网称，这项技术是国内外首创，目前已获得国家专利。

据隆生达公司介绍，该技术名为“一种电容补偿式自循环发电系统”，可以“不烧煤，不烧油，不用风，不用太阳能，只用自己研发的零配件就能无限发电”。

这一描述，很容易让人联想到传说中的“永动机”。然而，“永动机”的设想早已被科学界证伪。根据能量守恒定律，能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到其他物体。因此，机器不可能不靠任何能量来转动，不消耗能量的“永动机”，同样不可能存在。

尽管公司简介言之凿凿，说什么“技术专利发明人用了十八年时间苦心研发”“目前国内外领先科技的发电技术”，但声称“突破能量守恒定律”严重有违科学规律，荒谬之处显而易见。目前，南宁市科学技术局已经派人到该公司进行调查，相信“牛皮”很快就会被戳破。

其实，在真相大白之前，该公司的营销已经涉嫌虚假宣传。首先，公司称该技术已经获得国家专利局颁发专利证书，并注明了专利号。但媒体查询发现，该发电系统的专利申请实际上尚在审查阶段，公司官网提及的专利号实为该发明的申请号。其次，该公司号称是“国家新能源、高科技企业”，这很容易让人误解为“国家高新技术企业”。事实上，高新技术企业必须经过国家认证，有严格的审核程序。公司故意选用一个近似的名称，显然是为了借“国家高新技术企业”的名望抬高身价。

近年来，类似的反科学营销现象屡见不鲜。2019年，青年汽车集团宣称研发出了水氢发动机，通过在特殊催化剂的作用下可以实时制取氢气，用水即可让汽车运行上路。“水氢发动机”在迅速吸引眼球的同时，也引发不少学者专家的质疑。然而，闹剧过后，只剩下一地鸡毛。历经预重整工作、纠纷多元化解、债权人会议、破产清算申请之后，青年汽车集团最终宣告破产，骗局不攻自破。

无利不起早，一些企业之所以热衷于反科学营销，无非是为了吸引眼球，提高知名度，进而引来政府投资或资本注资。据报道，当年河南南阳高新区与青年汽车签署“氢能源整车项目”协议，项目总投资83.16亿元，其中南阳市政府拟出资40亿元。追根溯源，“吹牛不上税”在很大程度上助长了企业的侥幸心理和赌徒心态。

根据广告法，发布虚假广告需要承担法律责任，被处以罚款。但在现实生活中，一些反科学营销仍然大行其道。有关部门在澄清真相之后，也应及时对涉事企业和相关责任人依法追责。终结反科学营销，必须堵上“吹牛不上税”的漏洞。对于涉嫌虚假宣传的企业，依法进行处罚，构成诈骗罪的追究刑责；对于企业骗取的政府补贴，也要依法予以追回，并将企业和当事人列入失信黑名单。只有提高企业虚假营销的成本和代价，才能促使企业不敢拿法律和科学开玩笑。漫画/陈彬

(责编：罗知之、陈键)