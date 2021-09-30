王希

原标题：透过这两份500强榜单，我们读出了什么？

近期发布的两份企业排行榜颇受关注：一份是中国企业500强榜单，另一份是《财富》杂志公布的世界500强排行榜。两份榜单，正好可以从国际国内两个视角、两个维度观察中国企业发展。

自2002年首次发布起，中国企业500强榜单的入围门槛持续提高，从最初的20.03亿元提升至现在的390多亿元，2021榜单上营收超千亿元的企业已达222家。即使遭遇疫情冲击，2021上榜的500家企业营收总额接近90万亿元，创下历史新高，是2002上榜企业的14倍多。

如果说中国企业500强榜单的变化从纵向体现了中国企业的成长速度，另一张世界排行榜则从横向见证着中国企业在全球经济版图中地位的上升。

在中国加入世贸组织的2001年，进入《财富》世界500强的中国企业只有10余家，此后这一数字逐年攀升；2019年排行榜上中国公司以129家的数量首次登顶，今年进一步增至143家。自1995年这份排行榜开始发布以来，还没有任何一个别的国家或地区的企业如中国一样，以如此快的速度扩大其在榜单上的席位。

透过两份榜单，我们读出了中国企业的“成长速度”“地位跃升”，更能读出中国企业的“发展韧性”。

在新冠肺炎疫情、全球经济衰退、部分国家遏制打压升级等多重冲击下，2021中国500强企业营收总额、净利润总额仍较上年实现了正增长。

放在全球视野中观察，今年《财富》世界500强排行榜企业的入围门槛、营收总额双双下降，利润深度萎缩，而上榜中国公司的平均销售收入和平均利润与上年基本持平，经营状况超过全球平均水平。

透过两份榜单，我们还能读出中国企业的“创新‘蝶变’”，这既是中国企业持续做强、做优的不懈努力，更是中国企业竞争力提升的根本所在。

自2005年启动相关统计以来，中国500强企业研发投入规模逐年增长，呈现出一道漂亮的“上扬曲线”，2021中国企业500强研发投入规模突破1.3万亿元，当年研发投入强度创下了历史新高，拥有专利数量达到145万件。

在世界500强榜单上，自2016年起，中国几家互联网相关企业纷纷闯入榜单，反映出中国新经济企业蕴含的巨大能量。

透过两份榜单，我们也读出了中国经济的“布局优化”和各类型企业的“协同发展”。

2021中国企业500强中，非银企业与商业银行盈利差距持续缩小；高技术产业、现代服务业入围企业数量增加，传统的房屋建筑业、煤炭采掘及采选业入围企业在减少。数字升降背后，彰显出我国经济结构调整的一系列改革持续深化。

中国企业500强榜单上，如今民企数量占据“半壁江山”，国企、民企相得益彰的格局基本形成。中国这片投资兴业的热土，百花齐放，生机勃勃。

可以说，尽管视角不同，两份500强榜单见证着同样的事实：中国企业群体正快速崛起，彰显出大、强、新、优等特性，成为全球经济版图上一支举足轻重的力量，也折射出中国经济高质量发展的新气象。

这些变化得益于企业自身的奋斗，更离不开中国体制优势和市场优势的共同作用——强大的制度优势提供了根本保障，持续释放的改革开放红利提供了强大动力，持续升级的超大规模市场构筑了重要支撑。

透过这两份500强榜单，我们读出了信心，也读出了希望。

新发展阶段，新发展特点。面向未来，机遇无限，也不乏挑战。中国企业应继续坚定信心，抓住机遇，苦练内功，补足短板弱项；创新发展，在高起点上继续升级优化，不断塑造竞争新优势，掌握发展主动权，不仅做大，更要做强、做优。

在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，中国经济的汪洋大海中必将产生更多质量更高、效益更优、活力更充沛的企业。

（记者王希）

新华社北京9月29日电

(责编：赵超、陈键)