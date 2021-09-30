原标题：中国软件产业数智化转型的三条道路

国内软件产业规模化发展大概从上世纪90年代开始，如今已迅猛发展30年。用友、亚信、东软等软件巨头，无疑是30年里最亮丽的风景线：起步时，没有当下般适宜的风险投资环境，凭着一腔热血凑钱创业；发展时，没有低门槛的科创板，完全依靠自身的力量一点点壮大；成长时，从国外软件巨头林立的中国软件市场中，成功占据一席之地。

伴随5G、“云大物移智”等新一代信息技术的到来，在疫情的催化下，崭新的数智化时代正大踏步到来。面向数智化时代，中国软件产业必然要转型升级、创新发展。

值得关注的是，在这样的大时代背景下，国内软件巨头们各自选择了怎样的转型战略。

为此，记者挑选了三个国内软件巨头的典型代表，试图梳理他们的转型战略，为国内其他软件公司、ISV等的转型带来借鉴，产生思考。

这三个企业便是上面提及的用友、东软和亚信。用友是国内ISV、产品型软件公司的旗舰代表，东软是国内综合解决方案、系统集成商、多元化业务集团的领先代表，亚信是专注于垂直行业解决方案的精英代表。

用友：向平台生态升级

1988年，因为不甘心一辈子过上一眼望到头的日子，已经端起“铁饭碗”的王文京毅然决然辞掉工作下海创业，向好友借了5万块钱，在租赁的9平米小平房开启了创业，用友公司由此创立。

成立30多年的用友，财务软件以及ERP系统是其两大标签，这也是其1.0阶段和2.0阶段的核心：1.0时期（1988-1997），凭借着财务软件，用友推动了中国企业部门级的信息化，自身在中国实现了领先；2.0时期（1998-2015），凭借着ERP和管理软件，用友推动了中国企业公司级的信息化，自身做到了亚太地区领先。

不难发现，无论是1.0时期的财务软件还是2.0时期的ERP系统，用友面向企业提供的，均是单项的企业服务。面向数智化时代，企业的需求开始变为：云服务、一站式解决方案以及个性化。这使用友意识到：只有走平台生态型路线，集合合作伙伴的力量，提供一体化云服务，才能更好地帮助企业实现商业创新，用友也才能摆脱固有标签实现再次增长。

海比研究院院长曹开彬认为，从单一产品提供商向平台生态厂商升级，这是用友在数智时代转型战略的核心所在。

用友的平台战略有两方面的关键内涵：一是为用友自身的产品和服务、自身的渠道等合作伙伴提供开发和运营平台； 二是为国内整个的软件产业、数智产业的厂商提供开放和共享平台，整合产业界所有产品和服务，为用友的客户提供一站式服务。

为此，2016年用友便发布3.0-Ⅰ战略，确定“软件、云服务、金融”为公司三大核心业务；2019年发布3.0-Ⅱ战略，向平台生态型公司转变，并于2020年发布3.0-Ⅱ时期的核心产品——YonBIP用友商业创新平台。这是用友在数字经济时代面向成长型、大型企业及巨型企业提供综合型服务的平台，具备数字化、智能化、高弹性、安全可信、社会化、全球化、平台化、生态化等特征。

可以理解为，YonBIP是一个集群化的云服务包，其融入了用友三十余年所提供的各类企业服务，包括营销、采购、制造、供应链、金融、财务、人力、协同等八大核心云服务。同时，用友的合作伙伴甚至是客户自身，可借助YonBIP中的YonBuilder低代码开发平台，自行快速构建应用，并上线用友云市场YonStore。

截至目前，用友云市场YonStore累计发展入驻伙伴9000家，入驻产品及服务14000款。为进一步打造生态，用友于今年发布“扬升计划”、“犇放计划”、“千寻计划”、“力合计划”和“汇智计划”五大生态计划，并宣布配套20亿生态投资发展基金，加速生态融合发展，更好地与伙伴共生、共创、共荣。

一体化云平台生态模式，目前来看初见成效，也开始为用友带来新的增长点。用友2021年中报显示：报告期内实现营业总收入31.77亿元，同比增长7.7%。其中云服务（不含金融类云服务）收入15.06亿元，同比增长100.7%。同时，报告期内，用友新签约中核集团、保利集团、神舟软件、中国化工、中国黄金、华侨城集团、中国中药、新加坡SK珠宝等众多行业龙头。

亚信：大型企业的数字化使能者

1993年，亚信科技在美国德克萨斯州达拉城创立。“把Internet带回家、为中国做事，做中国最好的企业”的“科技报国”理想，使得田溯宁、丁健决定在1995年将亚信带回国内。自此亚信在近30年的发展里几次华丽转型，并创下了多个中国软件行业的先河

以为电信运营商提供基础设施起家，承接全国六大骨干网；1997年-1999年，两次融资使得亚信成为中国最早引入风险投资的高科技企业，并进军软件行业；2000年成为中国第一家在纳斯达克上市的高科技企业；2014年私有化后，亚信转型发力产业互联网，在软件产品及解决方案外提供数字化运营服务，并延伸至非电信行业；2018年，亚信在香港联交所主板上市，进一步发力大型企业市场。

2019年“一巩固三发展”业务战略的发布，成为亚信数智化时代的发展战略。所谓“一巩固”，即巩固电信业务支撑软件（BSS）业务。这是亚信业务的强项，市场规模达百亿，但增量不大，需要在客户数量、业务收入方面保持微增长。

“三发展”指发展DSaaS（数字化运营）业务、垂直行业及企业上云业务、5G OSS（网络支撑系统）业务，这是企业在数智化时代转型的方向。凭借着“三发展”，亚信从互联网时代电信行业的“台后”支撑者，转向“台前”，成为数智化时代大型企业的使能者。

海比研究院院长曹开彬认为，从单一的大型客户向综合的大型企业客户转型升级，是亚信数智转型战略的核心所在。

这涉及到三个方面的内涵：一是从专注于单一的大型电信运营商客户，向各种大型企业客户拓展；二是从单纯的定制项目开发，向沉淀平台、沉淀产品，向为客户数智化转型提供赋能转变；三是从软件的商业模式向运营、从单纯的软件厂商向“客户运营商”转变。

经过几年布局，“三发展”业务已成为拉动亚信再次增长的引擎。亚信2021年中报显示：报告期内，公司营业收入达到约人民币27.15亿元，同比上升8.4%;净利润约人民币2.80亿元，同比上升20.2%。其中，“三发展”业务收入大幅增长至约人民币5.53亿元，增幅140.9%;占总收入比重首次超越20%,在手订单同比增长超过150%。

东软：软件定义数智新世界

1987年，怀揣家国情怀的刘积仁博士在美国国家标准局计算机研究院计算机系统国家实验室完成了他的博士毕业论文并拒绝了实验室提出的留美工作邀请，毅然回到东北大学，与恩师李华天教授一同从事科研工作，1988年，刘积仁从讲师被破格提拔为教授，成为彼时中国最年轻的教授。然而，一心想做好科研工作的刘积仁教授却因为科研经费的短缺不得不选择“下海”，希望能够将计算机技术变现用于科研，最终因为与日本阿尔派株式会社的合作“误打误撞”地创办了东软。

刘积仁教授也不曾想到，意外“诞生”的东软，能为中国软件发展史绘下浓墨重彩的一笔，自身也被誉为“软件教父”。1994年，东软将软件与制造结合，研制出首台国产CT原型机；1996年，东软成为中国第一家上市的软件公司；1997年，成功研制出中国第一台具有自主知识产权的全身CT（CT-C2000）并实现产业化；2000年，大规模进入行业解决方案市场，并连续多年位居中国软件出口第一；2011年，东软熙康成立，进入健康管理领域；2015年，东软睿驰成立，推动汽车电子业务向智能化、互联网化、新能源化迈进……

从系统集成，到行业解决方案、离岸软件外包提供商，从车载娱乐系统、电信计费软件，到社保软件、医院管理软件……30年间，东软始终以软件技术为核心，用软件的力量改变支撑社会发展变革。

面向数智化时代，面向数字经济，无论是早期的AR/VR,还是当下大火的元宇宙，一个由软件定义的数智新世界正朝我们走来。东软也在用软件的力量，定义着我们生活的方方面面。

海比研究院院长曹开彬认为，从行业解决方案、软件服务转向以软件为核心、用软件定义新世界转型，是东软数智转型战略的核心所在。这涉及到两个方面的内涵；一是从以项目为特征的行业解决方案和软件服务，向以软件为核心的产品和平台拓展；二是向以软件为核心的融合跨界方向发展，用软件重新定义各行各业，以此实现更加多元化的发展战略。

软件定义医疗。医疗健康作为东软的优势产业，东软在多年前就开始精心布局，已经构建了完整的大健康产业生态。借助包含“HealthOne Suite、RealOne Suite、CloudOne Suite”在内的“All-in-One”智慧医疗健康信息化整体解决方案，东软帮助卫健委、大型医院、中小医疗卫生机构定义了智慧医疗如何实现惠民、惠医、惠政、惠业。旗下的东软医疗拥有数字化医学诊疗设备、MDaaS（智能设备与影像数据服务）平台、设备服务与培训、体外诊断设备及试剂四大业务线，其产品已累计销往110余个国家和地区，包含 90 个“一带一路”合作国家，历史装机量达40000余台。东软熙康持续推进“熙康+城市”、“熙康+医院”的商业模式，已成为推动城市医改，落实和支撑分级诊疗、医联体、医共体、家庭医生签约服务、远程医疗以及互联网+医疗健康服务的平台。可以说，东软以互联网医院定义了医患对接新方式，足不出户便可尽享全国优质医疗资源产品。望海积极推动大数据+医疗的产业融合与升级，在医院 HRP、医院成本一体化、医疗卫生资源监管等领域保持优势地位。

软件定义社保。东软基于部颁软件架构、弹性云架构推出的社保解决方案，结合了互联网、移动互联网技术、档案电子化，整合网站、移动终端、微信等多种服务渠道，实现了社会就业、社会保险、人事保证、人事制度、收入分配和劳动关系六大业务领域之间的信息共享、协同办理和有效衔接，定义了国人社保服务新模式：能自助办理业务随时办、能不出门的业务在家办、必须出门的业务就近办、必须到场的业务方便办“ 。

软件定义汽车。作为东软的发家之本，东软在汽车电子领域经过30年的发展，在技术和市场份额方面已经处于业内领先地位，与国内外知名车企建立了合作关系。近几年，东软利用大数据、云服务、人工智能、车联网平台等深度布局大汽车生态系统，凭借集团汽车电子业务板块的IVI 车载信息娱乐系统、全液晶仪表、智能座舱域控制器、车联网模块、全球在线导航系统、VeTalk车路协同通信系统、Sensteer驾驶行为数据分析服务等和集团旗下的东软睿驰的ADAS高级驾驶辅助系统等众多优秀的平台与产品，重新定义着出行新方式：这不仅仅是一辆车，更是智能、个性化的出行体验。

软件定义智慧城市。除覆盖个人医疗、社保、出行等方面的数智化解决方案，面向社会，东软也在用软件的力量，定义着大健康、电信、能源、金融、交通、教育、制造、公共安全、国土住建、应急管理、财政税务、媒体、环保、科技、食药安全等各行各业的数智化转型，定义着数字经济下，何为智慧城市。

结语

一样的数智化转型，不一样的转型战略。

有意思的是，2020年10月，云南景谷。用友、东软、亚信三巨头的创始人，曾聚在一起，与知名作家许知远一起，举行了一场中国软件“三剑客”的精彩对话。

当时，用友网络董事长兼CEO王文京、亚信联合创始人田溯宁以及东软集团董事长刘积仁都透露了自己对未来数智世界的期望。

再过30年，三位创始人将如何看待当初公司所定的转型战略？那时的产业，还会叫“软件”产业吗？三巨头还会是产业的中流砥柱吗？

这或许很难预料，但记者相信，未来产业肯定会和现在极不相同。而当今用友、亚信、东软三巨头的数智转型战略，也一定会对我国软件产业的发展带来巨大的风向标作用。

(责编：赵竹青、陈键)