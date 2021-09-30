原标题：国庆期间将实施跨省旅游“熔断机制”

游人进入景区景点必须要扫码登记，测量体温。图为近日在福州三坊七巷景区入口，民众扫码登记后，通过测温通道进入景区参观 供图/视觉中国

9月29日，国务院联防联控机制就进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，目前，全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态，德尔塔变异毒株为主要流行毒株。近几个月，我国内地发生多起境外输入病例引发的本土聚集性疫情，疫情防控形势依然严峻。

米锋说，近期发生的福建疫情已基本得到有效控制，要巩固防控成果，防止疫情反弹。黑龙江疫情正处于关键期，需继续加大防控力度，坚决遏制疫情扩散蔓延。

“外防输入内防反弹”

仍然面临较大压力

国家卫生健康委疾控局二级巡视员崔钢介绍，我国进入新冠肺炎疫情常态化防控以来，特别是今年7月份以来，国内多地先后发生了由德尔塔变异毒株引发的本土聚集性疫情。由于这种变异毒株传播能力强、传播速度快，为更好、更快的控制疫情，就需要让各项有效的防控措施跑在病毒传播扩散的前面，采取及时果断的应急处置措施，强化病例发现、密接人员隔离、社区防控等各项关键环节、关键防控措施，争取在最短的时间内有效控制疫情，恢复正常的社会生产生活秩序。

崔钢介绍，当前，全球新冠肺炎疫情仍然持续的发展，新冠病毒加速变异传播，疫情输入我国的风险仍然较高。近期，多地发生的由境外输入引发本土聚集性疫情就充分说明，我国“外防输入，内防反弹”仍然面临着较大的压力。新冠病毒疫苗对于预防感染、预防再传播，特别是对于预防重症和死亡等方面都有着明显的效果。开展加强免疫，对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要的意义。

“针对加强免疫，前期我们已经组织专家进行了充分的研究和论证，比如根据灭活疫苗两剂次免疫后6个月加强免疫的安全性和免疫原性的研究。”他说，根据专家的研究和论证的结果，结合疫情防控的需要，目前我们正在加紧制定新冠病毒疫苗加强免疫的相关政策和具体实施的措施，并将指导各地组织实施好加强免疫的工作。

疫苗保护有效率达70%

预防重症等方面效果更显著

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在会上表示，从全球的角度来说，全球接种新冠疫苗的总剂次已经超过了60亿余次，我们国家已经超过了22亿剂次。根据国内外研究结果来看，疫苗在预防感染、减少发病方面，还是发挥了很大作用。他说，前一段时间广东出现了疫情，而且是由德尔塔变异毒株引起的，广东的相关单位团队做了研究，可以看到疫苗保护新冠引起的肺炎的有效率达到了70%。我们也看到疫苗在预防重症、预防住院、预防死亡方面效果更显著。“但是我们也看到疫苗接种之后，经过一段时间，有一些人免疫力在下降，保护效果也在削弱。”

王华庆表示，针对这个问题，疫苗研发专班组织相关专家进行了论证，相关企业也报告了加强免疫后临床试验的研究结果。研究结果显示，通过加强免疫，我们看到没有严重的不良反应发生，也看到了中和抗体的快速增长或反弹。另外，加强免疫半年之后，虽然抗体水平也有下降，但依然高于两剂或一剂接种后的峰值。这些都提示，加强免疫之后会有较好的保护效果。

他说，“还有的单位也做了灭活疫苗加强免疫的相关研究，研究之后也看到不仅抗体水平增加，抗体谱也更广了，也意味着它对变异株会产生更好的保护作用。基于这些情况，我们在考虑加强免疫的问题，尤其是重点人群免疫的问题。”

假期尽量减少非必要出行

不要前往中高风险地区

在发布会上，崔钢还表示，国庆假期即将来临，很多群众目前都有了出行的打算和安排，大规模的人员流动会给疫情防控工作带来压力和挑战。结合当前全国的疫情防控形势，我们也总结借鉴以往假期防控的经验和做法，假期出行时，提醒大家特别要关注两点：

首先，要时刻绷紧疫情防控这根弦，尽量减少非必要的出行。如果有出行计划，要了解目的地当地的疫情情况，不要前往中高风险地区。要做好个人的健康监测，如果出行前发现有干咳、发热等可疑的症状，应该及时取消出行计划，并尽快就医。在出行过程中，如果发生类似这样的症状，要尽快到就近的医疗机构就诊。同时，我们也强调，入境口岸、集中隔离场所、定点医疗机构等高风险岗位的工作人员要避免跨区域旅游。

其次，做好个人旅行过程中的防护。乘坐飞机、火车等公共交通工具时，建议大家要错时错峰出行，尽量避免前往人员集中的密集场所。

他说，国家卫健委也会继续指导各地严格落实防控措施，会同各相关部门采取更加严格、有针对性的措施，从旅游从业人员、旅客、景区等多方面入手，严格做好旅游各环节的疫情防控管理。强化运输组织保障和路网运行服务，全力做好疫情防控工作。

国庆期间严格落实

旅游景区限量预约错峰要求

在国务院联防联控机制新闻发布会上，文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚表示，今年国庆节面临了三个因素叠加，将会使出游人数增加。一是受七八月份疫情的影响，许多公众的暑期旅游需求未能释放，补偿式的出游意愿强烈。二是部分地方和景区景点出台了优惠措施，吸引游客朋友们出去旅游。三是国庆假期天气比较好，秋高气爽，适宜外出旅游，这三个因素都将使国庆期间出游人数增加。

对文化和旅游行业的疫情防控、安全生产等工作，又进行了再动员，再部署，具体内容有：一是严格落实旅游景区限量预约错峰的要求，进景区景点必须要扫码登记，测量体温，规范佩戴口罩。二是严格做好旅游各环节的疫情防控管理。要求旅行社对旅游产品要进行充分的风险评估，合理控制团队规模，要严格落实各地在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控要求。在游客乘车、入住、参观、就餐等环节，要做好相应的防控提醒。三是要求公共图书馆、剧院、互联网上网场所、娱乐场所以及文博单位要严格落实相应的疫情防控指南，加强从业人员的健康监测和管理，做好经营场所的通风换气、清洁消毒工作。四是严格实施跨省旅游“熔断机制”。对出现中高风险地区的省立即暂停旅行社和在线旅游企业经营该省的跨省团队旅游和机票加酒店业务。五是继续暂不恢复旅行社和在线旅行企业的出入境团队旅游和机票加酒店业务。

文/本报记者 刘艺龙 统筹/刘晓雪

(责编：罗知之、陈键)