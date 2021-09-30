原标题：面向全球“揭榜挂帅” 支持高层次人才创新创业

9月28日，中国·德清首届全球高层次人才创新应用大赛北京分站赛在北京成功举办。30位选手经过一天的激烈角逐，最终决出前8名选手晋级德清全球总决赛。

今年6月份，中国·德清首届全球高层次人才创新应用大赛围绕高端装备、生物医药、绿色智能家居、地理信息、新材料、北斗时空、智能网联汽车、人工智能等德清八大重点产业领域共发布了20道专业技术赛题，面向全球开展“揭榜挂帅”，吸引了海内外众多高层次人才报名参加。

本次北京分站赛是本届大赛举办的第二场分站赛，经层层筛选，共有来自毕业于剑桥大学、新加坡南洋理工大学、卡耐基梅隆大学、德克萨斯大学、清华大学、北京大学等海内外高校的30个高层次人才成功入选，选手拥有博士学位的占100%。

比赛现场采取“线上+线下”相结合的形式进行定向技术解决方案答辩，本次评审组由“8名行业专家+10家德清企业+德清政府代表”共同组成，对参赛选手基本情况、技术创新性、可操作性等方面进行综合评审打分。

据悉，本次大赛为期5个月，分参赛人征集初审、地区分站赛和总决赛三个阶段进行。大赛总奖金70万元，个人获奖者最高可拿到40万奖励，并支持获奖者申报“南太湖精英计划”，申报成功的给予个人最高600万元安家、购房和租房补贴。

(责编：赵竹青、陈键)