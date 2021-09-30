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2022“品牌强国工程”服务方案发布

2021年09月30日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月29日电  （记者刘阳）9月29日，中央广播电视总台在北京举办2022“品牌强国工程”发布活动。2022“品牌强国工程”融媒体传播服务方案正式发布。

　　活动现场，中央广播电视总台与内蒙古自治区、湖北省、贵州省、西藏自治区、甘肃省、宁夏回族自治区签署了2022“品牌强国工程”乡村振兴行动战略合作协议；与多家企业签署了2022“品牌强国工程”战略合作协议。

　　据了解，“品牌强国工程”结合企业需求，将中央广播电视总台在媒体融合发展、国际传播能力建设等方面取得的最新成果，转化为符合品牌建设规律的传播产品。“品牌强国工程”自创办以来，累计为66家中国优质企业提供全方位融媒体传播服务，增强了中国品牌的全球影响力。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月30日 07 版）
(责编：罗知之、陈键)

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