本报电 （立风）日前，在广东省深圳市南山科技园北区出现了24台特殊的充电桩，为往来于此的电动车充电蓄能。由于采用了南方电网公司自主研发的“南网伏羲”芯片及嵌入式操作系统，相较于其它充电桩，这些充电桩的电路板主控芯片面积减少一半以上、整机功耗降低至少10%。

据了解，“南网伏羲”是中国首个基于国产指令架构、国产内核的电力专用主控芯片。在深圳，已有充电桩、电能表、集中器等8类共340台电力装备使用“南网伏羲”，实现全国产化自主可控。这些电力装备均为深圳供电局牵头负责的国家重点研发计划“具有主动免疫能力的电力终端内嵌入式组件和控制单元研发与示范”南山区示范工程。工程于今年3月投运，涉及电力监控、能源计量和智慧能源3个新型电力系统场景，分布于变电站、智慧园区、配网片区、居民小区等30个地点。

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