本报电 近日，山东首家跨境电商保税直播基地在青岛跨境电商综试区正式启用。至此，青岛跨境电商综试区聚集了全国首家海关总署批准的海运快件中心、山东省内首个跨境电子商务产业聚集区、山东省内首个以跨境电商为特色的保税物流中心、中日韩消费专区电商体验中心，青岛已逐步形成覆盖跨境电商保税仓储、物流运输、创业孵化、人才培养、金融服务、直播营销、新零售等全产业链服务体系。

据了解，青岛跨境电商综试区积极培育跨境电商产业链和生态圈，加快推动产业带转型升级，跨境电商整体实力明显增强。

随着跨境电商业态多样化发展，新兴互联网媒体形式，如短视频、直播等以其直观的显示方式和即时互动体验，越来越受到消费者追捧，也更多地融入了跨境电商产业中。

“我选好跨境电商商品下单后，商品可以直接快递到家里，也可以在体验中心提货区自提。不出国门就可以买到需要的海外产品。”一名在中日韩消费专区电商体验中心购物的顾客说。

中日韩消费专区电商体验中心是山东省首家“前店后仓”模式线下跨境电商体验馆，“前店后仓”模式使从消费者下单到末端派送的整个流程更加高效简捷。体验中心内还设有8个直播间，每周都设置有不同主题的网红直播活动，用直播带货和网红探店的新形式，拓展入驻企业商品销路。

跨境电商企业也可在仓库内进行直播带货。园区创新打造了4000平方米的跨境电商直播基地，设有12个直播间，分为选品中心、直播中心、品牌赋能中心和网红孵化中心等几大区域，可同时进行近百场直播活动。

自今年7月份以来，园区内企业已举办大型直播活动近10场，单场销售额超过500万元，真正实现为企业赋能。

青岛百盛云通跨境供应链管理有限公司作为前湾保税区内的保税仓储企业，自今年6月份开始开展跨境电商直播带货业务。6月11日，百盛云通直播当天产生15万单，成交总额超2700万元。7月14日，直播产生了5000万以上的成交总额。

今年6月以来，青岛自贸片区跨境电商直播业务呈现快速发展趋势。截至8月底，两个月时间直播货物一线入区（指境外商品进入我国海关特殊监管区）3.5亿元，二线单量（指海关特殊监管区与境内其它区域之间流通的商品交易数量）达到130万单，平均每天2.1万单。同时，单场直播销售额突破1亿元，单量几乎达到日常单量的10倍左右。

据统计，2021年1至8月，青岛跨境电商进出口高速增长，跨境电商进出口额突破200亿元，实现连续翻番。截至目前，青岛跨境电商综试区已集聚考拉海购、菜鸟网络、淘分销、唯品会、京东、抖音、快手等多家国内头部跨境电商平台和运营企业在青开展业务。

（王勇 赵华）

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